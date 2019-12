Aislinn Derbez muestra foto semidesnuda y en topless con la que pone fin a sus miedos e inseguridades La actriz que sufrió una fuerte crisis personal se muestra mucho más cómoda con su cuerpo y así lo ha transmitido en un emotivo mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes sociales se hacían eco esta semana de una imagen que no ha pasado desapercibida. Aislinn Derbez compartía por primera vez desde que fue mamá su fotografía más sexy y atrevida. Un semidesnudo con topless incluido que demuestra que atrás quedaron sus miedos e inseguridades como mujer. Desde que se convirtiera en la feliz mamá de Kailani hace casi dos años, su bebé ha sido su centro. Ha vivido por y para ella en todos los sentidos, aparcando su apariencia física y cuidados como mujer de forma temporal. Ahora está de vuelta y decidida a invertir más amor y salud en ella, que ya le toca. No se arrepiente de su entrega como madre pero ha descubierto que las dos cosas son compatibles. “Creo que desde hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví”, comienza su conmovedor escrito. La esposa de Mauricio Ochmann decidió darle el pecho a su hija, quería vivir esa experiencia como madre y así lo ha hecho hasta hace unos días en los que anunció que ya había terminado ese proceso. Lo hizo con una última imagen de su pequeña aferrada a su pecho y con otro mensaje lleno de corazón y sentimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como ella misma anuncia, ha decidido empezar a mimarse más y recuperar la seguridad en sí misma. ” El primer y más difícil paso (para mi, jaja) es el ejercicio, para mi la motivación de “tener buen cuerpo” nunca ha sido suficiente para dejar la hueva a un lado. Necesitaba una motivación más profunda. En estos días de viaje he hecho yoga, baile, correr, caminar, nadar, creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte (no sólo el gym) y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento”, continua sincera. Estar bien por dentro se refleja por fuera. Su sonrisa denota un estado de felicidad y calma que añadido a su espectacular cambio físico transmite esperanza a quienes hayan pasado por la misma situación, especialmente a las mamás. ¡Gracias por abrirte en canal, Aislinn! Advertisement

