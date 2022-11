Aislinn Derbez revela su mayor miedo, ¡y tiene que ver con Mauricio Ochmann! Aislinn Derbez no tiene complejos en confesar que lo que más temía en el mundo era tener un matrimonio fracasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de cuatro años de matrimonio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron en marzo de 2020 que ponían fin a su relación. Ahora la hija de Eugenio Derbez no tiene complejos en confesar que lo que más temía en el mundo era tener un matrimonio fracasado y quedarse sola, pero a la larga ha sabido lidiar con la situación. "Antes me daba mucho miedo la soledad, me daba mucho miedo estar soltera", dijo en su podcast La magia del caos, mientras conversaba con su hermana Michelle Aguilera. Según dijo, el hecho de divorciarse le provocaba mucho miedo. "Ciento por cien, me daba tanto miedo que incluso lo tenía descartado como posibilidad. Uno de mis más grandes miedos era sentir que había encontrado al amor de mi vida y perder eso, sobre todo ya casada, yo veía el divorcio como el peor fracaso del mundo, yo decía, 'Pobres viejas divorciadas, qué oso, ¿qué hacen con su vida después?", contó. Aislinn Derbez Aislinn Derbez | Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify No obstante, la experiencia le ha confirmado que la vida sigue y que es posible estar sola y feliz. "No te pasa que, curiosamente, conseguimos parejas que donde nosotras somos el pilar en el que los demás se sostiene", le preguntó a su hermana. "Claro que me da miedo que fracase o no funcione y no resulte lo que yo espero, si no resultara haría como en otras ocasiones de mi vida, lo mismo que hice con mi divorcio, con cosas que de repente juré que podían resultar y no resultaron, aceptación radical, ir a terapia, ponerme otra vez creativa y hacer algo nuevo, no puedo dejar de crear", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso, la actriz mexicana sostiene que lo mejor es estar en paz con uno misma. "Mejor aprendamos a estar solas, porque ya sabemos recargarnos en nosotras mismas", dijo.

