¿Reconciliación a la vista? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se intercambian mensajes cariñosos La pareja ha intercambiado amorosos mensajes en sus redes sociales, lo que confirma su buena relación y desata especulaciones de una posible reconciliación. ¡Mira lo que se dijeron! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el anuncio de su separación el mes pasado, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen intercambiando amorosos mensajes en redes sociales que apuntan a que los actores mantienen una buena relación y han animado a los fans que quisieran ver una reconciliación. El primer mensaje que llamó la atención fue la foto que compartió Ochmann junto a su ahora ex y madre de su hija Kailani para felicitarla por su cumpleaños. “Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble, lleno de puras cosas lindas. ¡Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple!”. A lo que Derbez respondió: “¡Awww gracias! ¡Los amo tanto a ti y a Kai!”, con emoticones de enamorada y de besos. En otra ocasión, la actriz reaccionó con emoticones de enamorada y risas, a los que agregó otros de enamorada y babeando, a una cómica foto en Instagram de Ochmann con su hija en la que decía que estaban “viendo ardillas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su más reciente foto en Instagram, el actor aparece jugando en casa con Kailani, durante la cuarentena por el coronavirus, y Aislinn también le comentó: "Exacto", con varios emoticones. Al anunciar su separación, ambos nunca se cerraron a la posibilidad de una reconciliación futura y aseguraron que no hay mala relación, sino todo lo contrario. “Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, fue parte de su mensaje. Advertisement

