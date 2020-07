Ellas son Mich y Chiara, las desconocidas hermanas de Aislinn Derbez La actriz mexicana tiene dos hermanas por parte de madre que no tienen nada que ver con el mundo artístico. ¡Conócelas! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque por obvias razones son los más conocidos, José Eduardo, Vadhir y Aitana Derbez no son los únicos hermanos que tiene Aislinn Derbez. La actriz mexicana, que se encuentra divorciándose del padre de su hija, tiene dos hermanas más por parte de madre. Una de ellas, Mich, cumplió años este miércoles y la protagonista de la película Hazlo como hombre no dudó en felicitarla con un mensaje muy especial en Instagram. La primogénita de Eugenio Derbez se deshizo en elogios hacia su hermana, a la que definió como una mujer brillante e inteligente que siempre está buscando superarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es 7 años menor que yo y sin embargo siempre se porta (y me trata) como hermana mayor. Siempre está buscando aprender y crecer, lee un libro por semana, es muy brillante, inteligente, gran escritora, es de mis mejores amigas y también una de mis manos derechas y mente creativa en La magia del caos. Yo la admiro mucho y estoy muy orgullosa de ella, así que denle amor y felicítenla por su cumpleaños que lo merece", escribió en Instagram. Mich tiene 26 años y cuenta con poco más de 500 seguidores en Instagram. Chiara es la otra hermana que tiene Aislinn por parte de madre y es la menor de las tres. La joven también felicitó a Mich con un emotivo mensaje por su cumpleaños. "Gracias por ser la mejor hermana del mundo estos 26 años. Eres la más cagada, siempre me haces reír demasiado, y siempre me haces la más orgullosa, te amo demasiado", escribió.

