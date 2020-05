¡Aislinn Derbez hace llorar a Alessandra Rosaldo! En una conversación esta semana entre la esposa y la hija de Eugenio Derbez, recordaron los difíciles momentos que vivieron al conocerse y comenzar a vivir bajo el mismo techo del cineasta y Alessandra terminó en lágrimas. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alessandra Rosaldo rompió a llorar frente a Aislinn Derbez. Sucedió en una conversación donde ambas, la hija y la esposa de Eugenio Derbez, dialogaban acerca de cómo vivieron las dos su relación desde sus comienzos al conocerse como madrastra e hijastra. Aunque al principio parecía que iban a llevarse muy bien, la convivencia les demostró lo contrario. La vida bajo el mismo techo de Eugenio Derbez se puso tan difícil entre ellas que Alessandra terminó por abandonar el hogar de su pareja. Image zoom Instagram/Aislínn Derbez “La primera vez que nos vimos hubo un click muy especial”, confesó la mamá de Kailani. “Nos abrazamos súper fuerte y nos quedamos enganchadas en ese abrazo...” dijo Alessandra quien recuerda perfectamente aquel momento porque estaba encantadísima de conocer a la hija de Eugenio. Pero con la Aislinn de 24 años, instalada en casa de nuevo al terminar sus estudios en Nueva York, las cosas comenzaron a torcerse: “Yo regresé como Pedro por su casa. Como toda la vida yo ya estaba acostumbrada a vivir ahí, porque ya vivía ahí antes que tú... Ale, yo no te tomaba en cuenta, era como raro, originó roces, tensión...”, dijo con humildad la hija de Derbez. Image zoom Todd Williamson/Getty Images para Pantelion Films La ex de Mauricio Ochmann reconoció que quizá no supo darle a Alessandra el lugar que merecía como pareja de su papá: “Había momentos en los que yo por mi inmadurez no tenía en cuenta dónde estaba el límite y no te daba tu lugar y no daba su lugar a las cosas, viviendo mi inmadurez a todo lo que da... Pensaba: si yo quiero estar toda las semana con mi novio metido en la casa, ¿por qué no?” Image zoom IG/Alessandra Rosaldo “Fue una etapa que ninguno de los tres supimos manejar la situación, ninguno de los tres.”, dijo Alessandra en un tono conciliador. Después de la grave crisis, Alessandra Rosaldo terminó marchándose del hogar de los Derbez sin embargo, fue entonces Aislinn la que convenció a su papá de que Eugenio diera el paso de ir por ella y pedir su mano: “El necesitaba como esa aprobación tuya para poder dar ese paso. Por eso digo siempre y vuelvo a emocionarme: sin ti esta historia de amor no hubiera tenido un final feliz y no estaríamos aquí”, dijo entre lágrimas. Image zoom Mezcalent “Te lo voy a agradecer eternamente porque has sido nuestra maestra en muchos momentos de nuestras vidas, nuestra guía y también quien nos ha jalado de las orejas, quien nos ha aplaudido cuando lo hacemos bien, siempre has estado ahí, siempre, siempre”, aseguró la esposa de su papá. “Ahora que ya supimos acomodarnos y que Aislinn y yo llevamos muchos años en terapia, que hemos trabajado mucho en nosotras mismas, ahora podemos decir que tenemos un relación, tan hermosa como antes, pero mucho más sana, fuerte y firme”, reveló Alessandra.

