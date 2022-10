Aislinn Derbez habla de la salud de su padre Eugenio Derbez y revela porqué no lo visitó en el hospital La actriz Aislinn Derbez revela porqué no pudo visitar a su padre Eugenio Derbez en el hospital y habla de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez habló sobre la salud de su padre Eugenio Derbez y reveló la razón por la que no pudo visitarlo en el hospital. El actor, comediante y productor mexicano de 61 años se fracturó un hombro tras jugar un juego de realidad virtual con su hijo Vadhir y tuvo que ser sometido a cirugía en septiembre. La actriz mexicana de 36 años agradeció que su madrastra, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, ha estado cuidando a su padre durante esta crisis de salud. "Alessandra se ha portado extraordinario. Ha estado al pie del cañón todo el tiempo con él y eso me tiene muy tranquila", dijo Aislinn. "Si no fuera por Ale, estaría angustiadísima. Lo que más nos ha dado paz a todos es que Alessandra ha permanecido ahí", añadió la actriz de La casa de las flores y ¿Qué culpa tiene el karma? Aislinn Derbez Eugenio Derbez Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Aislinn reveló que no había podido visitar a su padre en el hospital porque tuvo que viajar a un festival de música, pero se mantuvo siempre en contacto con Eugenio Derbez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aislinn Derbez Eugenio Derbez Credit: (Todd Williamson/Getty Images for Pantelion Films) Eugenio Derbez también agradeció el amor incondicional de su esposa, dedicándole un emotivo mensaje por su cumpleaños hace unas semanas. "Celebro y agradezco tu vida. Tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños princesa de mi cuento", le escribió en Instagram a Alessandra Rosaldo.

