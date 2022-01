Aislinn Derbez habló de su noviazgo con Jonathan Kubben con la revista Quien. La actriz mexicana vive un momento de plenitud junto a Kubben, de raíces belgas y mexicanas. Su novio es creador de contenido, influencer y conferencista. Además tiene un gran espíritu aventurero y ha viajado por todo el mundo.

"Ya lo seguía en Instagram en su cuenta que se llama Mom I'm Fine, donde hace locuras por el mundo anunciándole a su mamá que está bien, y me parecía muy divertida. Cuando mi amigo me dijo que me lo quería presentar, no estaba lista, necesitaba tiempo, porque estaba viviendo el proceso de mi separación. Un año y cacho después, le dije que ya estaba lista para conocerlo y fue cuando me invitó a Tulúm", cuenta la hija de Eugenio Derbez sobre cómo se dio el flechazo con su nuevo amor.

"Como seis meses antes de conocernos en persona, ella no me pelaba tanto. ¡Más fría, imposible!", contó Kubben a Quien sobre su amada. "Lo intenté una vez que le respondí a una historia en Instagram y no me contestó, entonces dije: 'mejor lo dejo', pero me daba like en mis fotos; yo estaba muy confundido".

Aislinn responde risueña sobre porqué lo ignoraba al principio: "Es que yo necesitaba mi espacio, y sabía que me iba a gustar, entonces como que no le hacía mucha plática".

Kubben revela cómo fue conquistando a la actriz. "Le propuse jugar un juego que se llama We're Not Really Strangers que son unas cartas para conocer a otra persona de una manera profunda. Yo vivía en Bélgica y no tenía ni idea de quién era Aislinn Derbez. Entonces hacíamos eso todos los días: una pregunta random para conocer los valores de la otra persona, y la verdad es que nos gustaron nuestras respuestas y empezamos a hablar diario".

La estrella de La casa de las flores añade que sintió una "conexión muy fuerte" con Kubben. "Desde que veía sus fotos sentía que ya lo conocía, que ya sabía cómo era su personalidad y me lo imaginaba perfecto", dijo.

Kubben ya conoció a Kailaini, la hija de la actriz, y a su exesposo, el actor Mauricio Ochmann. "La verdad fue muy rápido y fue un gran cambio porque no soy papá. Ha sido uno de los aprendizajes que he tenido. Mi mamá me enseñó cosas mexicanas como 'la chancla' que para mí era una religión, pero con Ais me di cuenta de que hay otras formas de crianza; la paciencia y la devoción que tiene es impresionante".

Aislinn asegura que su hija ha aceptado muy bien a su novio y a Paulina Burrola, la novia de su padre Mauricio. "La verdad es que ha sido súper lindo, con mucha naturalidad. Kai está muy chiquita, entonces ni siquiera tiene prejuicios. Yo siento que mi separación con Mau fue muy sana, siempre nos llevamos bien y no hubo pleitos", revela. "Ella nunca vio realmente una diferencia entre sus papás porque los dos trabajábamos mucho y a cada rato estaba o con él o conmigo. A lo mejor notó que ya no nos abrazábamos pero, fuera de eso, siguió casi igual. Empezaron a haber otras parejas y ya conoce a la novia de Mau, ya conoce a mi novio y ha sido de manera muy natural".