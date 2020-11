Close

Mira cómo Aislinn Derbez felicitó a su ex Mauricio Ochmann en su cumpleaños. ¡Aquí el video! La actriz e influencer le dedicó una canción y emotivas palabras al padre de su hija. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras anunciar su divorcio hace algunos meses, Aislin Derbez y Mauricio Ochmann han reiterado en diferentes oportunidades que tienen una buena relación —y en el cumpleaños del actor su ex preparó un adorable video para felicitarlo. La artista e influencer de 33 años compartió un clip en sus redes sociales, donde ella y su hija Kailani, de 2 años, usan lentes de sol y le cantan “Feliz cumpleaños” en inglés al padre de la niña de una manera peculiar y divertida. Image zoom Credit: Instagram Aislinn Derbez “Feliz cumpleaños a papá @mauochmann no tendrás un happy birthday más cool que este... te amamos!”, fueron las palabras que usó Derbez para acompañar el clip de unos 20 segundos dirigido a Ochmann en celebración de sus 43 primaveras. El actor respondió emocionado al tierno detalle y lo compartió en sus historias de Instagram con el mensaje: "Ay no qué hermosa felicitación". También colgó otra foto junto a sus dos retoños: Lorenza y Kailani, en la que agradeció otro año más de vida. No es la primera vez que la expareja públicamente comparte gestos amorosos. En junio, la actriz le dedicó unas palabras de admiración a Ochmann en el Día del padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es el mejor papá que conozco. Su devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo”, escribió en esa ocasión Derbez. Por su parte, el actor también ha sido detallista y en marzo, a pocos días de haber anunciado su separación, felicitó a Derbez por su cumpleaños en sus redes, donde la describió como una “gran mujer y madre amorosa”.

