Mira cómo felicitó Aislinn Derbez a su ex Mauricio Ochmann por el Día del Padre En el marco de el Día del Padre, Mauricio Ochmann recibió un mensaje muy especial de Aislinn Derbez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 19 de junio de 2020, se celebró el México el Día del Padre; ante ello, muchos famosos no dudaron en compartir cómo pasaron tan importante fecha o bien, aprovecharon para felicitar a sus progenitores. Así, Aislinn Derbez aprovechó para enviar una felicitación a su ex y padre de su hija Kailani, Mauricio Ochmann, demostrando, una vez más, la buena relación que mantienen entre ambos. La actriz dio a conocer una imagen del protagonista de la película Hazlo como hombre la con sus dos retoños, Kailani y Lorenza, su hija mayor, besándolo en el rostro al mismo; él muestra una enorme sonrisa. "Feliz Día del Padre a este súper papá", escribió Derbez para acompañar la instantánea que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Por su parte, Ochmann no dudó en compartir cómo celebró tan especial día y posteó, en la misma red social, un video con su primogénita donde la está frente a un pastel y la chica le canta el "Happy Birthday". Acto seguido, el festejado apaga las velas y pide una rebanada de este postre. Además, también publicó una fotografía con sus dos hijas a quienes les dedicó un emotivo mensaje. "Mis maestras de vida y las dos mujercitas que ¡¡iluminan mi alma!! Soy muy afortunado de ser su papá Lorenza y Kailani", comentó. Aislinn y Mauricio Credit: Instagram Mauricio Ochmann SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen del intérprete del El chema en la teleserie El señor de los cielos ocasionó la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse y además de felicitarlo, le dedicaron otros mensajes. "Lindossss"; "¡Eres un verdadero melocotón!"; "Una foto muy genial"; "Mi corazón está en tus manos"; "Divinos"; "¡Feliz día Mau! Hermosas tus princesas", y "Que Dios te regale siempre la fortuna de tener siempre la alegría caminar junto a tus hijas", dijeron algunos usuarios. Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann ha declarado públicamente que la buena relación que mantiene con Aislinn Derbez y María José del Valle Prieto, madres de Kailani y Lorenza, respectivamente, ha permitido que también la convivencia con sus nenas fluya de muy buena manera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo felicitó Aislinn Derbez a su ex Mauricio Ochmann por el Día del Padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.