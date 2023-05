Aislinn Derbez enciende las redes con atuendo transparente Con un atrevido vestuario, Aislinn Derbez muestra su belleza y el buen momento personal por el que está atravesando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Aislinn Derbez ahora está soltera tras concluir su romance con Jonathan Kubben el año pasadp. Por ello, está disfrutando de estar sin pareja sentimental, tal como lo ha mencionado públicamente. Así, ha mostrado qué pasa muy buenos con amigos y su hija Kailani. Incluso, ha vacacionado al lado de su ex Mauricio Ochmann. Además, disfruta de su sensualidad y lo demostró posando con un atuendo transparente que dejó al descubierto su bien torneada figura. La protagonista de la película A la mala dio a conocer un video donde luce un saco con corset, incluido, en tono oscuro que tiene un pronunciado escote; además, luce una falta transparente que tiene brillos, con una gran apertura en la pierna. Para musicalizar el video aprovechó el tema "Ella baila sola" de Peso Pluma en colaboración con Eslabón Armado. Los internautas reaccionaron a este audiovisual con diversos mensajes hacia la actriz. "Cada día te ves ¡más libre mujer!"; "¡¡¡¡¡Bien pinche empoderada!!!!! Trabajo interior"; "Que linda te vez con ese outfit"; "Más guapa que nunca Ais"; "¡Te ves muy linda Aislinn Derbez!"; "Hermosa", y "Simplemente preciosa", fueron algunos comentarios. Aislinn Derbez Aislinn Derbez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes se pronunciaron contra la canción que eligió. "Claramente pusiste esa canción nomas pa estar en la chaviza, jaja, porque no creo que te guste, ¿si o nooooo? Yo haría lo mismo"; "Esa musica tan horribleeeee ¡¡noooooo!! ¡¡No es coherenteee!!"; "¿Era necesaria esa música?"; "Todo bien excepto esa música"; "Si le quitamos el feo audio, queda sólo tu belleza"; "Yo no se porque todas andan con esa canción, hasta mi hija", y "Mujer guapa, música naca", agregaron. Aislinn Derbez parece estar pasando un gran momento personal y también profesional, de hecho, recientemente estrenó un película y promociona la nueva temporada del reality familiar De viaje con Los Derbez.

