El inolvidable viaje de Aislinn Derbez mientras su hija convive con Mauricio Ochmann "¿Cómo le haces para estar tantos días sin ver a tu hija?", le preguntó recientemente una seguidora. La respuesta de la actriz mexicana no se hizo esperar. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez es madre, pero ante todo es un ser humano que ama disfrutar de la vida. Por eso, la actriz mexicana no duda en embarcarse en una nueva aventura cada vez que sus tiempos como mamá se lo permiten, como sucedió recientemente, que la primogénita de Eugenio Derbez puso rumbo a Suiza en compañía de varios amigos para explorar el país. "6 días muy divertidos e inolvidables en uno de los lugares más bellos del mundo. Luego les enseñaremos el resultado final de este viaje que definitivamente me sacó de mi zona de confort a todo lo que da (los que vieron mis historias ya saben porqué)", compartió este lunes Aislinn en Instagram junto a varias imágenes que se tomó durante el viaje. Muchos de sus seguidores no tardaron en aplaudir el hecho de que a pesar de ser mamá la actriz mexicana se dé permiso para descansar también de la maternidad. "¡Qué bello que como mamá puedas respirar de la maternidad!", se puede leer entre las decenas de comentarios que invadieron su publicación. Con su ejemplo, Aislinn se ha convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres que al igual que ella siguen adelante con sus vidas tras separarse del padre de sus hijos. "¿Cómo le haces para estar tantos días sin ver a tu hija? Me gustaría aprender", le preguntó recientemente una seguidora al ver que la actriz viajó sin la compañía de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La respuesta de Aislinn no se hizo esperar y una vez más despertó la admiración de sus fans. "Es muy importante que también conviva con su papá cuando él puede y yo disfruto hacer planes cuando ella está con él", no tardó en responderle la actriz de 34 años. Y es que Aislinn sabe que puede viajar con total tranquilidad ya que si de algo puede estar segura es de que su hija se queda en las mejores manos: las de Ochmann. "Su devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo", llegó a escribir en algún momento la actriz a través de las redes sociales.

