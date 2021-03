Close

Aislinn Derbez denuncia injusticias contra las mujeres en México: "Cada ser humano es digno de respeto" En el día internacional de la mujer, la actriz mexicana Aislinn Derbez alzó la voz en sus redes sociales, denunciando injusticias en su país contra las mujeres. Por Lena Hansen Aislinn Derbez revolucionó las redes sociales con un mensaje que publicó para celebrar el día internacional de la mujer. La actriz mexicana publicó en Instagram: "En México las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (limpieza, cuidado de l@s hij@s, administración del hogar, etc.): es decir, las mexicanas dedican tres veces más tiempo que los hombres a dicho trabajo... O planteado de otra manera: una mujer dedica alrededor de 7 horas al día a trabajo no remunerado, mientras que el hombre en promedio dedica solamente 2.5 horas a tareas de este tipo". La hija de Eugenio Derbez añadió: "Lo anterior limita considerablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, y en caso de tenerlos, de avanzar al mismo nivel laboral que los hombres. Es absurdo que en pleno siglo XXI sigamos luchando por demostrar que las mujeres merecen un lugar digno y correctamente remunerado en el ámbito laboral". "Es absurdo que aún hoy la masculinidad sea tan frágil que se pueda ver amenazada por el éxito de una mujer… Es absurdo que hoy sigamos considerando el hecho de que un hombre ayude en tareas del hogar o se responsabilice de su 50% en la paternidad como algo que glorificar…Y es aún más absurdo que continuemos educando a las mujeres bajo la lógica de 'cuidarse' y 'darse a respetar', en vez de educar al sexo opuesto a respetar y honrar a las mujeres y el consenso", continuó la estrella de la serie La casa de las flores de Netflix. La actriz de Hazlo como hombre reconoce que hay un largo camino por recorrer. "Para poder aventurarnos a pensar en equidad, aún hay que entender que cada ser humano es digno de respeto y debe ser tratado bajo esa lógica. Tod@s valemos lo mismo y el camino hacia la equidad nos necesita a TOD@S. Hoy es un día para conmemorar el camino que ya hemos recorrido y el que aún queda por recorrer para verdaderamente alcanzar la equidad de género. A tod@s nos conviene una sociedad en la que se respire equidad. #FaltaMuchoPorHacer", expresó. Su publicación en redes sociales produjo una avalancha de "me gusta" y de comentarios. "No solo en México, es en todo el mundo", comentó una seguidora. Su hija Kailani es su mayor inspiración. "Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr. Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti", escribió en febrero sobre la niña, quien la motiva a luchar por la igualdad.

