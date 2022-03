Aislinn Derbez da un paso definitivo en su vida: "Seguir viviendo así ya no era opción": La actriz mexicana compartió la valiente decisión que tomó en el ámbito personal y en la que su hija Kailani juega un papel fundamental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Aislinn Derbez es una constante búsqueda. Siempre dispuesta a encontrar el camino que le hace feliz, la actriz acaba de compartir el importante paso que acaba de dar en su vida. Uno que implica también a su hijita del alma, Kailani, y que ha supuesto un antes y un después. Sincera y con mucho que contar a sus seguidores, la mexicana dio a conocer cuál es ese paso que por fin se ha atrevido a dar. Para ello aseguró haber tenido que parar, replantearse muchas cosas y, sobre todo, dejar "todo a un lado" para poder mirar al frente y decidirse. Junto a estas hermosas fotografías con su hija, la hija de Eugenio Derbez contó la experiencia inolvidable que después de mucho tiempo queriendo hacer, por fin tuvo lugar. "Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido", comienza su profundo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no, no es un viaje cualquiera, es uno de afuera hacia adentro. "El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena", prosiguió. Aislinn Derbez Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Aislinn llegó a la conclusión de ese corre corre en el día a día no era lo que quería. De ahí este viaje a Costa Rica para meditar, entrar en contacto con la naturaleza y con lo más profundo del ser, sin ruido ni distracciones. Lo más bonito de todo, según explica, es que lo ha podido hacer con su hija, con quien lo visualizó e imaginó. Pero la realidad siempre es más bonita que la ficción y así lo ha confirmado. "No cabe duda que este planeta esta lleno de regalos y tesoros para quien los quiera descubrir", concluyó. Una experiencia única que jamás olvidará.

