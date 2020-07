Aislinn Derbez cuenta picarona qué artista fue su amor platónico y "correspondido por unas semanas" La actriz mostró una imagen para el recuerdo de sus años de juventud junto al reconocido cantante por el que bebía los vientos. ¡Te contamos quién es! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez tiene el guapo subido. Esa es la verdad. Su nuevo proyecto, La magia del caos, acaba de concluir su primera temporada y ya se prepara para una segunda. Un espacio que nos ha acercado a ella y a su forma de ver y sentir la vida como madre, trabajadora y mujer. Su separación amistosa de Mauricio Ochmann, el padre de su hija, ha supuesto un nuevo comienzo en el que también hemos descubierto su faceta más traviesa. Y no solo por sus divertidos videos en Tiktok, que también, sino por sus curiosas confesiones y secretos compartidos. A través de sus historias de Instagram, la actriz y feliz mamá compartía picarona una foto con el que había sido su amor platónico de juventud, una historia que tal y como ella misma dice pudo vivir al menos "unas semanas". Image zoom Aislinn Derbez IG/Aislinn Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién es el misterioso hombre de la foto? Pues alguien muy famoso y talentoso cuyo nombre la mismísima actriz ha revelado sin problema. Se trata de Jesús Navarro, quizás así no diga nada ni nos suene, pero si decimos que es el cantante del grupo musical Reik, seguro que ya lo identificamos mucho más. Se trata de una de las bandas más aplaudidas mundialmente de la que Aislinn fue una gran admiradora, y más concretamente de su voz cantante. Un bonito recuerdo que ha compartido con sus fans en este jueves de nostalgia. Gracias, una vez más por abrir tu corazón.

