Aislinn Derbez rompe el silencio sobre los rumores de su crisis matrimonial con Mauricio Ochmann Aislinn Derbez habló sin reparo sobre los problemas maritales que, según se rumora, atraviesa con su esposo, Mauricio Ochmann. La actriz no dudó en ser tajante al respecto. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace unos días, hay un rumor sobre supuestos problemas matrimoniales entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes tienen poco más de tres años de casados y una hija de nombre Kailani. Ahora, la actriz hace frente a dichos comentarios y despeja la duda sobre su situación marital de una manera inesperada. “No sé. Hoy en la mañana, [Mauricio Ochmann] estaba en mi casa y me saludó súper buena onda”, comentó Derbez, en tono de broma y con una sonrisa, a los medios de comunicación. “En este momento sí estamos separados porque estoy yo aquí [en un evento] y él está allá [en la casa de ambos]”. RELACIONADO: Aislinn Derbez revela que fue caótico viajar con su familia Image zoom Respecto a la posibilidad de tener un segundo bebé la protagonista de la película a A la mala, mencionó que, de momento, prefiere esperarse un tiempo antes de ser madre nuevamente porque quiere retomar su carrera profesional. “Estoy disfrutando demasiado el tiempo con mi bebé. Tengo muchas ganas de volver a trabajar; ahora sí que al que le ha tocado trabajar todo este tiempo es a Mauricio, yo si he estado bastante [tiempo] de mamá en la casa”, explicó. “Sí tengo muchas ganas, ahorita, de empezar a trabajar”. Por su parte, José Eduardo Derbez también habló sobre dichos rumores y descartó por completo cualquier tipo de problema entre su hermana y Mauricio Ochmann. “Lo que pasa es que también estaño trabajando y, de repente, ella cuida a la niña y, de repente, él cuida a la niña. Se dividen las tareas de la niña porque están trabajando”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que yo me quedé, que fue como hace cuatro días, ellos están súper bien y están súper enamorados, y muy contentos”. Mientras tanto, Aislinn Derbez asegura estar feliz de haber celebrado hace unas semanas el cumpleaños de su primogénita. Advertisement

