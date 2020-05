Aislinn Derbez confiesa apenada que es víctima de insultos en redes sociales En un directo en la madrugada, la actriz se sinceró y reveló ser víctima de los comentarios feos de sus seguidores a través de las redes. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nuestra querida Aislinn Derbez le ha tomado el gustito a esto de las redes y cada vez es más habitual verla en divertidos directos hablando de la vida y sus quehaceres. Durante la madrugada, la actriz estuvo de charla con uno de sus grandes amigos, Odin Dupeyron, con el que nos sorprendió hablando de todo un poco y sin censura. Aunque hubo muchas risas y complicidad entre estos dos grandes amigos, lo cierto es que también tocaron un tema muy sensible, el acoso en las redes, un feo asunto del que la feliz mamá también ha sido víctima. En un momento de la conversación, la creadora del podcast La magia del caos confesó que recibe comentarios terribles de quienes no ven con buenos ojos lo que hace. Odin, muy gracioso, comentaba que él contestaba sin pelos en la lengua a quienes le trataban mal y ahí es que Aislinn confesó su forma de proceder en estos casos. "Imagínate que yo me clavara con todas las mamadas que me dicen a mi. No sabes la cantidad de comentarios que de repente leo y digo, 'Dios mío, si yo les contestara'", dijo llevándose las manos a la cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el actor le asegura que él no les pasa ni una y les pone en su sitio, ella no puede. "Yo quisiera tener tu habilidad para mandarlos", dijo siempre con su dulce sonrisa. Su concentración y su fuerza están enfocadas en cosas mejores, como en este nuevo proyecto donde habla de cosas verdaderamente importantes. Con La magia del caos, Aislinn nos acerca a los problemas y circunstancias del día a día que como seres humanos enfrentamos. Una verdadera oportunidad para crecer espiritualmente y donde la mala vibra no tiene lugar. ¡Gracias por este magnífico espacio!

