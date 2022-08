Tras ruptura con su novio, Aislinn Derbez confiesa que no ha dejado de creer en el amor Aislinn Derbez está nuevamente soltera; sin embargo, eso no le impide estar abierta a nuevas experiencias sentimentales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras cuatro años de matrimonio. Posteriormente, la actriz mantuvo una relación sentimental con Jonathan Kubben, de la cual anunció su término en julio de 2022. Pese a estas fallidas relaciones, asegura que su percepción sobre el amor no ha cambiado y considera que este tipo de rupturas son parte de las experiencias. "Nunca la perdí [la fe en el amor]. La verdad, creo que son etapas de la vida que vamos viviendo y que nos van enseñando cosas muy poderosas", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). La protagonista de la película A la mala considera que se han creado muchos mitos alrededor del amor y que no se debe seguir en un romance que no funciona por la razón que sea. "En la sociedad tenemos creencias que no tienen nada que ver con la realidad, y creo que en la vida se trata de vivir estas experiencias distintas que nos enriquecen y no de quedarnos en una relación que de repente está atorada y de eso no se trata la vida", mencionó. La intérprete de Elena de la Mora en la serie La casa de las flores también habló de las acusaciones de abuso sexual en contra de Coco Levy, debido a que fue una de las firmantes que exigían justicia para las víctimas. "Me da gusto que se haya alzado la voz", expresó. Aislinn Derbez Aislinn Derbez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me da gusto porque es algo que finalmente lleva muchísimos años sucediendo y me da mucha tristeza, sobre todo por las chicas que vivieron esos acosos que en ningún momento del mundo debería de estar pasando y menos en esta época", continuó. "Mi amiga Romina fue una de las principales que alzaron la voz, estoy super orgullosa de que lo haya hecho, y finalmente es algo que está sucediendo, y nos consta, a muchos, entonces que bueno que ya se va a erradicar, esperemos por favor". Ahora, Aislinn Derbez está en una etapa de crecimiento personal, al tiempo que continúa trabajando en diversos proyectos.

