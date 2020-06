"Sin cambio no hay evolución". El mensaje de Aislinn Derbez tras confirmarse los trámites de su divorcio Ya no hay solución. La actriz y Mauricio Ochmann se divorcian y ella está preparada para comenzar una nueva vida. Este es su mensaje. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se acabó. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han puesto cierre definitivo a su matrimonio. Los papeles de divorcio ya son un hecho y no dejan ninguna puerta abierta a la reconciliación. Justo cuando la noticia se ponía en conocimiento por parte de los medios a la opinión pública, su protagonista compartió una historia en sus redes que nos lleva a unos de los videos de su canal en Youtube. El video reportaje muestra un mensaje regenerador para quienes comienzan una etapa nueva en su vida y que describe el momento exacto en el que ella se encuentra. "Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución", comienza diciendo con su propia voz. Desde La magia del caos, ese espacio que ha creado para ayudar a entender ese torbellino llamado vida y que nos mantiene en una montaña rusa de sentimientos constante, entrevistó a Nilda Chiaraviglio, la persona que según ella misma apunta, ha cambiado su vida por completo. Se trata de un psicoterapeuta de relaciones de pareja, sexóloga y especialista en diversidad sexual. A través de esta entrevista muestran cómo se pueden transformar esos sentimientos de incertidumbre e incomodidad en la magia que terminará por dar un giro asombroso a nuestras vidas. "Estamos a la defensiva en todo y entonces terminamos nunca realmente escuchando al otro y el otro nunca se comunica y nos vamos desconectando, desconectando, desconectando y vivimos en una casa donde nada más estamos dos fantasmas donde nunca se comunican y no hay conexión", reflexiona Aislinn. "¡Y así es la vida!". Un diálogo que coincide con un momento muy sensible en su vida y que puede servir de ayuda a muchas personas que puedan estar pasando por lo mismo antes de finalizar su relación. Aislinn ya es una mujer soltera pero sus ganas por entender y asimilar lo sucedido muestran su valentía y fortaleza. ¡Gracias por compartirlo!

