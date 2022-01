"Mi hermana es una gran compañera de viaje... Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm ¿si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo?…ella namàs me dice 'a ver dame 5min… ok voy´. (Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña 😂) Te amo, Mich", finalizó la estrella de Netflix bajo el bello carrousel de imágenes que compartió.