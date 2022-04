Dura revelación de la soprano española Ainhoa Arteta: "En Nueva York me violaron" La soprano española Ainhoa Arteta hace unas duras revelaciones sobre su vida y relata las veces que ha estado al borde de la muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de vivir una serie de situaciones que han puesto a prueba su tenacidad y fortaleza en los últimos años, la soprano Ainhoa Arteta ya no guarda silencio y habla como nunca sobre las dificultades que ha tenido que sobrepasar a puerta cerrada. Entre sus confesiones más íntimas, la española ahonda sobre un traumático episodio que vivió en su época de juventud y del que no había hablado. Durante una entrevista con el presentador Bertín Osborne en su el programa Mi casa es la tuya en la cadena española Telecinco, la cantante contó que padeció una violación cuando estudiaba y trabajaba en Nueva York. "En Nueva York tuve un percance durísimo. En Nueva York me violaron. [Estuve] tirada en el suelo y no reaccionaba, solo temblaba", reveló la soprano sobre el episodio que enfrentó a los 25 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente, Arteta había revelado en la televisión que el incidente había sucedido al llegar a la llamada Gran Manzana para estudiar su carrera. "Vivía en una zona que, de día, era el mercado de la carne, y de noche, el de las prostitutas, proxenetas y las drogas", aseguró. El incidente, de acuerdo a Arteta, ocurrió justo el día en que le habían ofrecido su primera ópera y le habían dado cuatro días para aprenderse la partitura, lo que le prohibió concentrarse en lo sucedido. "[No tuve tiempo] ni para hacer duelo, ni para pensar en lo que me había pasado", dijo. "La policía me dijo que si no me habían matado, podía estar contenta". Ainhoa Arteta Presents Benefit Concert Against ALS Ainhoa Arteta | Credit: Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La soprano confesó que por más de una década no pudo hablar del tema y que aún sufre las secuelas del ataque, en el que asegura casi pierde la vida. "Estuve una década sin poder verbalizar esta historia. Es algo que te deja marcado toda tu vida. Cuando alguien se me acercaba, solo por el mero hecho de acercarse, un acercamiento sexual porque le gustaba o por lo que fuera, era la cosa que más me podía repugnar, con lo cual lo he rechazado de manera muy contundente y hasta con mala educación". No obstante, no se cerró al amor y hasta el momento, se ha casado cuatro veces. A pesar de parecer una pareja unida y feliz, durante el verano del 2021 su cuarto matrimonio se desmoronó y el militar Matías Urrea, con quien se casó en el 2019, inesperadamente rompió su relación. "Me ha pillado por sorpresa. Es algo que no me esperaba y prefiero no hacer declaraciones", expresó a la prensa en su momento. Después de contraer coronavirus a principios del año pasado, de haber desafiado la muerte tras tener tres horas de vida según los médicos debido a un cólico nefrítico, de haberle amputado una mano y un pie, de vivir un divorcio público, la soprano regresó triunfante a los escenarios a finales de febrero y enfrenta la vida con una sonrisa, desde su nueva casa en Berlín.

