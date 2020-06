¡Aislinn Derbez y Mauricio Ochman compran casa juntos aunque están separados! ¡La hija de Eugenio Derbez y el papá de Kailani han comprado una nueva mansión juntos en Los Angeles! Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si todo sigue así, ¡la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann va a ser el divorcio más civilizado en los anales de la historia! La pareja continúa asegurando a los cuatro vientos que se aman profundamente, aunque de una manera fraternal. Pero con todo y con eso, no deja de sorprender la noticia que desveló el programa de El Gordo y La Flaca: el mismo mes que anunciaron su ruptura... ¡Compraron una casa juntos! Image zoom Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Al parecer, la lujosa mansión se encuentra en Hollywood cerca del abuelo de Kailani, Eugenio Derbez. La propiedad, que cuenta con más de tres mil pies cuadrados, tiene cuatro habitaciones y está valorada en dos millones de dólares. Image zoom Se desconoce si la expareja, hoy por hoy amigos para siempre, querrán compartir el mismo techo o ambos lo hicieron como inversión y pensando en el futuro de su pequeña. Image zoom INSTAGRAM Aislinn Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una reciente entrevista, le preguntaron a Aislinn Derbez cómo llevaba su hija Kailani la separación de sus papás: “Como somos muy amigos, de verdad nos amamos mucho y nos llevamos tan bien, hay una parte en la que ella no ha notado ningún tipo de cambio entre papá y mamá”. Image zoom Instagram/Aislinn Derbez Image zoom Instagram/Aislinn Derbez ¿Y la nueva dinámica de vida familiar? “Va a sonar un poco loco pero la dinámica para ella casi no ha cambiado”, aseguró la actriz. “Entonces eso ha sido también muy interesante porque es como que no cambió nada, papá y mamá se siguen viendo un día sí y un día no”. Kailani está siendo muy suertuda en la forma en que sus papás están llevando a cabo su divorcio. ¡Bien por ellos!

Close Share options

Close View image ¡Aislinn Derbez y Mauricio Ochman compran casa juntos aunque están separados!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.