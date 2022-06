¿Nodal eres tú? Ahora J Balvin trae el mismo look que Christian Nodal Primero fue Christian Nodal quien se tiñó el pelo del mismo tono que J Balvin; ahora fue el cantante de música urbana quien se tiñó del tono de su colega mexicano ¿de desatará nuevo conflicto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de junio de 2022, sorprendió que Christian Nodal se cambió el color de pelo por un tono muy rubio. Las comparaciones con el look de J Balvin no se hicieron esperar por parte de los fanáticos. El revuelo fue tal que el propio reguetonero aprovechó el tema para bromear con el representante de regional mexicano, quien reaccionó molesto ante esta situación y el conflicto entre ambos cantantes se desató; incluso, el primero no dudó en hacer una canción, en tono de tiradera, en contra del intérprete de música urbana. El asunto concluyó y el autor del tema "Botella tras botella" decidió cambiar el tono de cabello y ponerlo en color verde para dejar atrás las especulaciones. Ahora, es Balvin quien decidió emular al cantante mexicano y se tiñó el pelo del mismo color y lo presumió en imágenes de dio a conocer en su cuenta de Instagram. ¿Acaso se desatará una nueva disputa? Lo que es un hecho es que los internautas ya reaccionaron al actual estilo del intérprete de "In da Getto" y regresaron las comparaciones entre ambos famosos. "¿Nodal eres tú?"; "¿Ahora quién le copió a quién?"; "Por un segundo pensé que eras Nodal"; "Hola Nodal, perdón Balvin", y "Saludos a Belinda", mencionaron algunos usuarios en la publicación de J Balvin. Christian Nodal y J. Balvin Christian Nodal y J. Balvin | Credit: Jose R. Madera/Getty Images; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo otros que prefirieron llenarlo de halagos hacia su nuevo look. "J Balvin te ves bien, eres mi ídolo"; "Hermoso mi José"; "Tan lindo"; "La luz tiene nombre, y ese nombre es José, J Balvin"; "Papi eres lo más hermoso del mundo"; "Que lindo. Usted se ve un hombre humilde y llenó de amor", y "Eres luz envuelto en piel José", fueron otros comentarios. De momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, J Balvin luce orgulloso su nuevo estilo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Nodal eres tú? Ahora J Balvin trae el mismo look que Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.