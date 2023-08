Agueda López publica fotos en diminuto bikini y Luis Fonsi la 'regaña' ¡Luis Fonsi no se calla! El cantante 'regaña' a Agueda López por sus fotos sensuales en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir luis fonsi regana bikini agueda lopez Credit: Mezcalent (2) Agueda López, la talentosa esposa del famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, ha dado de qué hablar en las redes sociales al compartir una serie de fotografías que la capturan disfrutando de unas relajantes vacaciones en la paradisíaca playa Sarakiniko en la isla griega de Milos. Las imágenes muestran a la modelo española de 41 años luciendo deslumbrante en un diminuto bikini de dos piezas, mientras posa con confianza en las rocas y disfruta del sol y el mar. En las fotografías compartidas en su popular cuenta de Instagram -que ya cuenta con más de un millón de seguidores- Agueda derrocha seguridad y belleza. Vestida con un bikini que realza su tonificada figura, la madre de Mikaela y Rocco luce radiante mientras se relaja en las rocas. Complementando su look veraniego, lleva gafas de sol y un peinado de cola con una trenza larga y elegante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN agueda lopez bikini grecia Credit: Agueda Lopez IG agueda lopez bikini milos grecia Credit: Agueda Lopez IG López acompañó el carrusel de fotos con una cita que revela su asombro ante la belleza de la playa: "La playa más espectacular en la que he estado, hasta hoy". Luis Fonsi reacciona La relación entre la guapa modelo y Fonsi es conocida por su cercanía y sentido del humor. En respuesta a las fotos, el artista de 45 años comentó de manera juguetona: "¿Y el fotógrafo? ¿El crédito? ¡Mi abogado te llamará!". Agueda no se quedó atrás y respondió con ingenio a la "regaña" humorística de su esposo, escribiendo: "Te calmas. Ya te compensaré con algo. No me gustan los abogados mucho". luis fonsi reta a agueda lopez bikini grecia Credit: Agueda Lopez IG El inicio de la relación El intérprete de "Despacito" conoció a la modelo y diseñadora española en una sesión de fotos en Miami. Tenían amigos en común y su noviazgo inició en el 2010. Su primogénita Mikaela llegó al mundo el 20 de diciembre del 2011. "Cuando me dijeron que estaba embarazada, eso fue la bendición más grande. Imagínate a Fonsi feliz, brincando, yo feliz brincando, llorando, fue muy especial", contó López a People en Español sobre la llegada de su princesa. El compromiso En mayo del 2013 los enamorados se comprometieron en París, donde cumplieron la tradición de dejar un candado con sus nombres grabados en un puente del río Sena, tirando la llave al agua como promesa de que su amor sería eterno. "¡Ese candado fue mágico!", confesó Fonsi a People en Español. "Yo sabía que íbamos a pasar el resto de la vida juntos", añadió López.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Agueda López publica fotos en diminuto bikini y Luis Fonsi la 'regaña'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.