La candente publicación de la esposa de Luis Fonsi en medio del revuelo con Adamari López Águeda López dejó sin palabras a sus seguidores con esta aparición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los días pasan, pero la página no se pasa. El estreno del nuevo tema de Luis Fonsi sigue dando titulares y declaraciones sobre lo que fue la relación entre el artista y Adamari López. En una entrevista con Molusco TV, el puertorriqueño, que promovía "Pasa la página. Panamá", abrió su corazón y, esta vez, habló como nunca en respuesta de toda la polémica vivida en las redes donde muchos asocian la canción con su expareja. La pregunta del millón es, ¿cómo ha reaccionado Águeda López ante tanto revuelo? ¿Qué tiene que decir el hoy gran amor de Fonsi? Águeda, Luis y Adamari Águeda López comparte candente publicación | Credit: IG/Águeda López IG/Adamari López La modelo española dejó a todos boquiabiertos con su candente publicación. Eso sí, no hubo palabras, tan solo imágenes con las que dejó claro que su vida es suya, y que está dispuesta a gozarla al máximo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llévame de regreso", escribió junto a unas imágenes de sus felices vacaciones en Grecia. "Estás hot", le respondió su marido, quien en estos días no ha cesado en dedicarle su amor, al igual que a la familia que han creado. La feliz mamá de Mikaela y Rocco se ha mantenido al margen de toda polémica, aunque siempre al lado de su marido, de quien, además de ser su gran cómplice, es su mayor apoyo y seguidora.

