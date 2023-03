El agridulce estreno del nuevo programa de Alejandra Espinoza, Mi famoso y yo La conductora se mostró entusiasmada con el arranque del nuevo show de Univision, pero no fue un camino de rosas por lo que ocurrió esa misma noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus seguidores pedían a gritos verla de nuevo en el prime time televisivo con un programa a su altura. ¡Deseo cumplido! Alejandra Espinoza estrenó este domingo Mi famoso y yo, el nuevo espacio de Univision, también emitido por el canal de Las Estrellas, que conduce junto a su colega, Adal Ramones. La también actriz mexicana lució sus mejores galas y lo dio todo en este show de entretenimiento en el que volvió a brillar como presentadora. Aunque es un espacio de pura diversión, la noche no se presentaba tan fácil para el programa, el cual tuvo que hacer frente a una piedra en el camino. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en el estreno de 'Mi famoso y yo' | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza Uno de los estrenos más esperados de la cadena no contaba algo con lo que su competencia les sorprendió. Y es que, Telemundo se preparó con todo esa velada para ofrecer un contenido cargado de actualidad y eventos de gran interés para los espectadores, quienes tenían que elegir. La cadena emitió en vivo la renovación de votos de Juan Rivera y su esposa Brenda, un show especial presentado por Myrka Dellanos y Carlos Adyan donde reinó la emoción y el romanticismo. Después de la ceremonia, el exparticipante se reencontraría con sus compañeros en la casa para presentarles a su mujer y vivir un momento conmovedor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por si esto fuera poco, Telemundo mostró la entrada estelar de Dania Méndez a la casa, tras su regreso de Brasil y su polémica participación en Big Brother Brasil. Su llegada era de lo más esperado, no solo por su encuentro con Arturo Carmona, sino por las primeras declaraciones que daría en directo al programa sobre el triste episodio vivido durante su intercambio. Una oferta demasiado golosa para el público que tenía que elegir entre dos grandes titanes. A pesar del reto al que se enfrentaba, Alejandra se entregó y deslumbró ante las cámaras con su buena energía y pasión habituales (además de por su look innovador). "Lista para Rock and Roll", dijo antes de comenzar. Así mismo fue. La música y la alegría fueron los protagonistas de este show familiar, donde los más pequeños cumplieron el sueño de actuar con su artista favorito. Mi famoso y yo se emite cada domingo a las 8/7C, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El agridulce estreno del nuevo programa de Alejandra Espinoza, Mi famoso y yo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.