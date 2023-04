Agente que rechazó a Shakira ahora subasta grabación de la cantante Se da a conocer que un hombre que se negó a ser representante de Shakira conservó un material promocional de la cantante que puso a la venta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Shakira es una cantante de talla mundial, cuando dio los primeros pasos profesionales en su natal Colombia tuvo de tocar muchas puertas y sufrir los rechazos como cualquier cantante. Hubo muchos que consideraron que no tenía el talento suficiente para triunfar y el tiempo demostró que se equivocaron. Ahora, tiene tal fama, que ha pedido que dejen tranquilos a sus hijos, quienes son asediados a causa de ella. De hecho, hubo un agente musical de España que recibió un casete con una grabación de la intérprete de "Music Sessions Vol. 53" y que hace poco más de 30 años la rechazó. El tiempo ha pasado y ahora este hombre llamado Jaume Estruch quiere subastar dicho material al que califica como "una joya de la música". La historia se desarrolló en Barcelona, España, en 1991, cuando un familiar de la compositora estaba buscando oportunidades para la famosa, cuya carrera iba en franco ascenso. "Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete", reveló Estruch a la agencia EFE. Este señor busca ganar 1,300 dólares a cambio de dicha cinta y la anunciado en diversas plataformas. "Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar", escribe. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Jaume Estruch, en aquel momento, cuando él tenía 31 años, no estuvo dispuesto a correr riesgos por la expareja sentimental de Gerard Piqué, quien era una adolescente; sin embargo, reconoce que fue un gran error. Aún así, Shakira podría darle a ganar algo de dinero con este material. "Son cosas que pasan, una anécdota en el camino", comentó. "Igual podía estar ahí [con ella trabajando]". .

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Agente que rechazó a Shakira ahora subasta grabación de la cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.