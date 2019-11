África Zavala se lanza oficialmente como cantante y nos presenta su primer sencillo: "Desde chiquita soñaba con ser cantante" La actriz de exitosas telenovelas de Televisa acaba de estrenar 'Tu nueva novia", tema con el que inicia su carrera dentro del mundo de la música. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchos podrían pensar que es una improvisada en esto del mundo de la música, pero lo cierto es que, a pesar de haber triunfado como actriz en exitosas telenovelas de Televisa como Corona de lágrimas, La malquerida o La doble vida de Estela Carrillo, África Zavala inició su carrera artística como cantante en un grupo juvenil de la mano del reconocido productor mexicano Luis de Llano mientras estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa. "Desde chiquita soñaba con ser cantante", reconoce a People en Español la intérprete de 34 años, quien acaba de presentar en México su primer sencillo, ‘Tu nueva novia', en los Billboards Latin Music Showcase. "Decidí escoger una canción chistosa. Tuve varias canciones y estuve buscando como la que quería para el sencillo y de hecho me junté con mis fans, les estuve mandando las canciones a ver cuál es la que les parecía más padre, y decidimos que ‘Tu nueva novia' era la canción porque estaba muy chistosa, es juvenil y es como otro tipo de banda", detalla. Fue en 2017, a raíz del personaje de cantante que interpretó en la exitosa telenovela La doble vida de Estela Carrillo, cuando la actriz decidió retomar su faceta como cantante. "Gracias a Dios me fue tan bien en la actuación que ya nunca más pensé en luchar por este sueño [de ser cantante]. Sin embargo cuando llega La doble vida de Estela Carrillo con este personaje tan fuerte que a todo el mundo le encantó y que a diario era trending topic en Twitter fue que salió esta idea y decidí que quería hacerlo", explica. ¿Cómo definirías tu estilo como cantante?

Mi estilo como cantante es estilo ‘África'. Tengo mucha gente a la que admiro pero trataré, como en la actuación, de buscar mi estilo propio, lograr hacer algo diferente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La canción está inspirada en una historia personal?

No, no tiene nada que ver con alguna historia mía ni se la canto a nadie. Simplemente decidimos que la canción estaba muy chistosa y que está muy pegajosa. Yo creo que lo importante de una canción es que se te quede grabada y esta canción lo tiene. También tiene cosas difíciles, al final el coro no es tan fácil pero mi voz es aguda entonces creo que quedaba perfecta la canción. ¿Cuáles son tus siguientes pasos a seguir dentro del mundo de la música?

Vamos a hacer el video y ya después subiremos la canción [a las plataformas digitales] y sacaremos más temas. Estamos ya trabajando en todo eso. Pero bueno lo primero es que ya vamos a tener el show y empezaremos a cantar que eso es lo realmente importante porque ya desde antes había estado cantando en algunos lugares entonces lo queríamos hacer bien y bueno ese es el paso que sigue, ya empezar a dar shows. Muchos creen que si eres actriz no puedes cantar, ¿qué opinas al respecto?

Sí, yo sé que muchas veces dicen ese comentario ‘otra actriz que quiere cantar', pero la verdad es que ha sido un sueño de toda la vida, como que ya estuve en un grupo, ya habíamos cantado en el Estadio Azteca, en el Teatro Metropólitan… Era un sueño que tenía y que después dejé atrás y como todo habrá la gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, va a haber críticas y es algo a lo que uno tiene que estar acostumbrado en esta carrera. Al final lo más importante para mí son las fans que están felices con este nuevo proyecto y todo el púbico que está feliz. Y a los que les guste ahí estaré y a los que no pues ni modo no pasa nada. Siempre hay gusto para todo. Advertisement

