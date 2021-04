¿Qué hizo África Zavala para recuperar la figura después de su embarazo? ¡Lo cuenta! La actriz mexicana compartió los tres pasos que siguió para perder de peso después de convertirse en mamá meses atrás. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de aumentar de peso a raíz de su embarazo el año pasado, la actriz mexicana África Zavala reveló cuáles fueron los tres pasos que siguió al pie de la letra para lograr su meta: recuperar su cuerpazo. A través de un video en la cuenta de Instagram Univision Famosos, la pareja del también actor León Peraza comentó que aunque el proceso "no es fácil", lo pudo lograr gracias a la disciplina y el enfoque, los cuales considera son ingredientes importantes a la hora de llevar una rutina saludable. "Primero hay que tranquilizarnos y no compararnos porque muchas veces vemos en el Instagram, que ya las demás mamás están flacas que no les pasó nada y uno está atormentada pensando 'todavía me faltan estos kilos' y yo lo que hice es comer sano", aseguró la villana de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo. Africa Zavala, León Peraza Napolitano y su bebe Credit: Instagram/@fri_zavala "Al final uno tiene que saber que el refresco, los dulces, el pan ni te ayudan en nada ni te ayudan tampoco para [producir] la leche del bebé", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijo que el proceso de bajar de paso a veces es lento y requiere paciencia para ver los resultados. Explicó que a pesar del cansancio por tener que cuidar del bebé, lleva su rutina de ejercicios. "Desde que me dijeron que podía hacer ejercicio, comencé. Yo sé que es muy difícil porque estamos cansadas por el bebé, pero siempre se puede, aunque sea unos 20 minutos y lograrlo con todo el cansancio del mundo y poco a poco el cuerpo va air regresando a la normalidad, pero sí hay que hacer una dieta, sí hay que hacer ejercicio y hay que tener paciencia", manifestó. Zavala y León se convirtieron en padres primerizos el pasado 13 de agosto, unas horas después del cumpleaños de la actriz.

