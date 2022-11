Exclusiva: África Zavala revela cómo es su experiencia de trabajar con Rafa Amaya en El señor de los cielos En la nueva temporada de El señor de los cielos se incluye un nuevo personaje que será interpretado por África Zavala, quien tiene una relación cercana con Rafa Amaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2022, África Zavala inició grabaciones de la temporada ocho de El señor de los cielos; su personaje se llama Amaya y tiene una importante interrelación con Aurelio Casillas, quien es encarnado por Rafael Amaya. Ahora la actriz habla de cómo ha sido experiencia de trabajar con el protagonista de esta teleserie. "Estoy grabando El señor de los cielos y la verdad estoy muy, muy contenta; es un reto padrísimo", confesó Zavala a People en Español. "[A Rafa Amaya] lo veo increíble. Su personaje súper bien hecho, como siempre. Muy responsable, múy buena gente. Él es un niñote, disfruta mucho lo que hace. Es padrísimo trabajar con él y con todos porque ellos son ya una familia, todos se quieren muchísimo aquí, tienen mucho amor a este proyecto que, gracias a Dios, siempre ha sido muy exitoso; esperemos que así siga y muy contenta de permanecer a esta familia de un proyecto que es tan increíble". La famosa también reveló lo que se puede esperar de esta nueva entrega y asegura que la audiencia estará muy complacida por la nueva historia que se desarrollará. Pueden esperar de esta producción una historia increíble que los va a enganchar. La verdad es que leo los libretos y cada que termino uno quiero que ya llegue el siguiente porque estoy picada leyendo más y más. Me encantan todos los personajes; siempre está pasando algo", mencionó. África Zavala Alejandro Félix, Carmen Aub, Rafael Amaya y África Zavala en las grabaciones de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Alejandro Félix SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que es una historia que a la gente le encanta y le van a encantar más por lo que viene en esta temporada. Y estoy muy contenta con este personaje", agregó. "Ya verán todo lo que vienen. Estoy disfrutando todas las etapas de esto". África Zavala continúa trabajando en El señor de los cielos al tiempo que está pensando como disfrutará de las vacaciones al lado de su esposo e hijito León.

