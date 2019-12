Propuestas no le han faltado a África Zavala para regresar a la televisión durante este último año en el que ha estado alejada del mundo de la interpretación; sin embargo, la actriz mexicana, que se encuentra relanzando su carrera como cantante, ha preferido tomarse su vuelta al set con calma y esperar hasta que llegue el proyecto adecuado que le permita seguir creciendo.

“La vedad es que no he tenido un proyecto que me sea muy interesante en este momento. He tenido propuestas que agradezco muchísimo pero quisiera un reto y a veces es complicado”, se sincera en entrevista con People en Español la intérprete de 34 años, descartando así que tenga planeado retirarse de la actuación para centrarse únicamente en la música.

“Tuve dos proyectos increíbles que fueron un reto para mí y quisiera encontrar algo mejor que eso y ha sido un poco difícil porque pues sí fueron grandes proyectos, pero espero que llegue ese proyecto que estoy soñando, que sea algo diferente”, asegura África.

¿Qué tiene que tener ese proyecto para que te ilusione?

Siempre, en toda mi carrera, he tratado de que el siguiente proyecto sea distinto y que sea un reto y que la gente pueda decir ‘mira África se transformó'. Eso es lo que estoy buscando que ha sido un poco difícil y más por los proyectos que he tenido atrás pero estoy segura de que que lo voy a encontrar. Hay que tener paciencia y no quiero agarrar algo como lo que ya he hecho. Quiero hacer algo diferente. Por el momento también quisiera aprovechar este momento para cantar.

¿Cómo te gustaría que fuera ese personaje?

Quiero algo distinto, algo que no haya hecho. Me gustaría hacer alguna villana asesina o, no sé, una loca. Algo que sea totalmente distinto a mí o a lo que hayan visto en las novelas. Espero que me den la oportunidad de hacer algo diferente porque eso es lo que quisiera, que sea un reto.

Cambiando de tema, te vemos muy enamorada…

Sí, estoy muy feliz, muy contenta y muy enamorada.

¿Qué tiene León Peraza para que te veamos tan contenta?

Lo que tiene es que nos hacemos la vida más bonita. Estamos enamorados, felices y bueno eso es una bendición, encontrar una persona así.

Se acerca la Navidad, ¿cómo celebrarás esta fecha?

Siempre con mi familia. Es una fecha que me gusta mucho porque es un momento para estar todos juntos y cenar rico. Es uno de los días más bonitos yo creo que del año en el que más disfruto por poderme juntar con mi familia.