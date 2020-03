África Zavala revela el sexo de su bebé: "Estamos esperando..." La actriz desveló en exclusiva a People en Español el sexo del bebé que espar con su pareja León Peraza ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN África Zavala, desveló en exclusiva el sexo del bebé que esperan ella y su pareja, el también actor León Peraza "Estamos emocionados con esta noticia y feliz de compartirles [que estamos esperando un varón]", dijo la pareja a People en Español. La actriz mexicana, que se encuentra alejada de la televisión desde que protagonizara en 2018 la serie Atrapada, anunció en febrero que se encontraba en la dulce espera de su primer hijo junto a su pareja. “No cabemos de la felicidad”, compartieron los futuros en una revusta mexicana. Fue a principios del año pasado cuando la intérprete de 34 años hizo oficial su noviazgo con el guapo galán y desde entonces ambos no han dejado de presumir su amor en las redes sociales. Image zoom Africa Zavala “Estoy muy feliz, muy contenta y muy enamorada”, expresaba hace apenas unos meses la que fuera antagonista de la exitosa telenovela de Televisa La doble vida de Estela Carrillo en una entrevista con People en Español en la que nos hablaba de su debut como cantante. África se une así a la cada vez más larga lista de protagonistas de telenovela que lo largo de este año debutarán como mamás, como es el caso también de Sherlyn, cuyo embarazo está más avanzado puesto que ya se encuentra en su sexto mes mientras que África apenas tiene tres. ¡Felicidades a la pareja! Advertisement

África Zavala revela el sexo de su bebé: "Estamos esperando..."

