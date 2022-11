Hace unos días, una publicación mexicana dio a conocer que África Zavala no asistió a la grabación de un programa especial con motivo del lanzamiento de la telenovela Para volver a amar; de hecho, se aseguró que no dio aviso alguno y dejó a todos esperándola. Ante ello, la actriz habla en exclusiva de lo que realmente ocurrió. "Me sacó mucho de onda la noticia, el leer por esa revista esas mentiras porque había hablado con ellos [la producción] y les dije que no podía, que tenía que cuidar a mi hijo porque me tocaba a mí", aclaró a People en Español. "Su papá tenía un estreno de teatro y no había quién lo cuidara. Nosotros nunca lo dejamos solo, sin mamá ni papá, puede haber otra persona, pero nunca ha estado solo".

"Un día antes les dije que no iba a podía ir. No les había confirmado; tampoco les podía confirmar porque mis llamados, como sabe todo el mundo, te los dan un día antes y todo puede cambiar. Les avisé que no podía, justamente, por esa situación, que estaba al cuidado de mi bebé y eso fue lo que les dije", continuó. "Siguieron insistiendo que lo llevara, pero a mí no me gusta llevarlo a los sets de grabación. Lo hice una vez y, justamente, nos enfermamos de COVID porque mi hijo no se deja poner el cubrebocas, además que está muy chiquito y está prohibido, todavía que a cierta edad ponerles el cubre bocas [a los niños]. Entonces, les dije 'la verdad es que no lo quiero llevar al set y no lo puedo dejar solo, yo cuido a mi hijo'".

Pese a los argumentos de la intérprete de Fabiola Mascaró en el melodrama Vencer el pasado, no hubo comprensión por parte de la producción y la actitud que han tomado para señalarla ahora. "Siguieron insistiendo. Me dijeron que podían cuidar al bebé ahí, les dije que no lo quería llevar y no lo iba a dejar al cuidado de nadie. Me presionaron tanto que mi agencia les habló y les dijo que 'ya les dijo que no'. Me parece horrible lo que están haciendo de mentir y decir que no llegué, y les no les dije que no, porque lo tengo hasta en mensajes", enfatizó.

"Que pena, que lástima que esta gente haga las cosas así, me sacó mucho de onda; siempre he sido muy accesible, pero también tengo un hijo y para mí es más importante que cualquier cosa", agregó. "Quería aclarar eso porque soy muy responsable y podrían preguntar en cualquiera de las producciones que he estado toda mi vida, incluso la de ahorita. Nunca he llegado tarde, nunca he faltado a un llamado, nunca he sido irresponsable, siempre llego estudiada; soy una mujer que respeta y ama muchísimo su trabajo, y por eso se me hace una falta de respeto terrible y por eso quise hablar. En toda mi vida, jamás, ningún día de mi vida he llegado tarde o faltado a un llamado".

Africa Zavala Africa Zavala | Credit: Mezcalent.com

La famosa dejó claro que su mayor prioridad en este momento es su hijito León. "Trabajo muchísimo, hasta los sábados; entonces, cuando tengo un espacio quiero estar con mi hijo y darle todo el tiempo que pueda porque para mí es muy importante. Amo mi trabajo, pero también quiero que mi hijo sienta que su mamá está con él siempre", advirtió. "Esos momentos son muy importantes para mí; sé que las mamás me entenderán. He dejado de hacer muchas cosas como a los mejor hacer revistas, ciertas entrevistas o ciertos programas o ciertas cosas porque o estoy trabajando o sino estoy con mi hijo porque quiero que tenga a su mamá".