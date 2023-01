África Zavala habla de las escenas de pasión con Rafael Amaya, ¿su novio está celoso? La actriz mexicana habló sobre sus próximos planes y las candentes escenas que realiza con Rafael Amaya en la telenovela El señor de los cielos (Telemundo) Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir África Zavala celebra a lo grande su protagónico en la nueva temporada de El señor de los cielos (Telemundo) a la par de estabilidad que mantiene con el padre de su hijo León, el también actor León Peraza. "Nosotros nos amamos y queremos estar juntos así", dijo a Mezcal TV la mexicana, quien no piensa llegar al altar pronto. "Nunca hemos creído en el matrimonio". Africa Zavala Africa Zavala | Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Eso sí, si su primogénito lo pide, la pareja considerará tal decisión. "El día que Leoncito crezca y nos diga: '¿Por qué no están casados?', pues nos vamos a casar", confiesa la artista, quien es la pareja de Rafael Amaya en la serie El señor... "Pero nos amamos, queremos estar juntos y eso es lo importante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Un hermanito o hermanita para Leoncito? "Sí, puede ser, en este momento todavía no", aseguró esta. "(Leoncito) es el manda más de esta casa, su majestad, así que ya sabemos, cuando nos lo pida ya veremos o a lo mejor quiere ser el consentido". Otro de los consentidos en el hogar de Zavala, sin duda es Peraza. "Siempre he pedido permiso, estas últimas producciones, de que me junten las escenas para poder tener tiempo y estar con mi familia. Entonces llego, grabo todas mis escenas y luego voy a mi casa y puedo estar con mi marido y mi bebé", dice Zavala, quien asegura que su pareja no está nada celoso de las escenas de amor que ella tiene con Amaya. Africa Zavala Africa Zavala | Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus "Él también hace esas escenas y también le tocan mujeres hermosas. Estamos seguros de nosotros y hasta me aplaude, aplaude mi trabajo igual que yo a él".

