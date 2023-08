Adriana Lima y su novio en Australia, Adriana Fonseca en diminuto bikini y más fotos imperdibles Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adriana Lima y su novio Andre Lemmers llegan al aeropuerto de Sydney Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La supermodelo en Australia junto a su novio, Adriana Fonseca roba suspiros con diminuto bikini y más fotos imperdibles de las celebridades. Empezar galería Adriana Lima y su novio en Australia Adriana Lima y su novio Andre Lemmers llegan al aeropuerto de Sydney Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La modelo brasileña Adriana Lima y su novio Andre Lemmers fotografiados llegando al aeropuerto de Sídney, Australia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio sexy en bikini Alessandra Ambrosio con bikini naranja festeja el cumpleaños de su amiga Milan Blagojevic en la playa de Santa Mónica Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Alessandra Ambrosio con un diminuto bikini naranja festejó el cumpleaños de su amiga Milan Blagojevic en la playa de Santa Mónica. 2 de 7 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños Agueda! Con una serie de fotografías, el cantante Luis Fonsi le deseó un feliz cumpleaños a su esposa Agueda López. "Flaquita bella, feliz cumpleaños 🎂. Soy el hombre más afortunando del mundo. Que más puedo pedir si te tengo a ti…y tenerte a ti, es tenerlo TODO". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Adriana Fonseca con vibras positivas La actriz Adriana Fonseca arrancó suspiros al compartir esta sexy foto en traje de baño en su cuenta de Instagram. "Deseándote una semana llena de frecuencias y vibraciones positivas", dijo. 4 de 7 Ver Todo Listos para servir Mix del Old Fashion / Manhattan Credit: Cortesía The Glenlivet El whisky The Glenlivet Speyside lanza The Glenlivet Twist & Mix Cocktails, una nueva línea de cocteles

premium a base de whisky, listos para servir, sin duda un producto ideal para finalizar el verano.

David Beckham en Capri con su familia

El británico David Beckham disfrutanode unas vacaciones con su mujer Victoria Beckham y sus hijos en Capri.

Livia Brito grabando Minas de pasión

La actriz cubana Livia Brito grabando una escena del primer capítulo de la telenovela Minas de pasión, producción de Pedro Ortiz de Pinedo que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos.

