¡Nace el tercer hijo de Adriana Lima y tiene un nombre que te va a encantar! Adriana Lima, de 41 años, sorprende con el anuncio de que ya llegó su tercer hijo, el primero con su actual pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses Adriana Lima reveló que a sus 40 años estaba en espera de su tercer bebé, y ahora la top model ha sorprendido a todos con la noticia de que ya el nuevo integrante de la familia llegó al mundo. El pequeño, que ha venido a robarse el corazón de la modelo y de su esposo André Lemmers, nació el pasado 29 de agosto y es el primero de la pareja. Sus papis eligieron para él no cualquier nombre, sino uno cargado de significado: Cyan Lima Lemmers. "El cian es el color entre el verde y el azul en el espectro visible de la luz. El cian es el color de las aguas de Bora Bora y Maldivas, lugares en la lista de deseos de nuestra familia. El cian ahora es nuestro color favorito… el color de los ojos de nuestro bebé. Bienvenidos a nuestro mundo CYAN LIMA LEMMERS", escribió la modelo al presentar a su hijo en redes sociales. Muchos han sido los comentarios de felicitaciones que ha recibido Lima tras el nacimiento de su pequeño. "Felicidades para ti y tu familia ❤️"; "¡felicitaciones! ¡Muy feliz por ti!"; "felicidades Adri y Familia!!! Estoy muy contento por todos vosotros!!♥️♥️♥️"; "qué regalo ❤️ felicidades a ustedes", les dijeron. Adriana Lima y Andre Lemmers Adriana Lima y Andre Lemmers | Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del pequeño Cyan, la modelo, quien le dijo adiós a las pasarelas de Victoria's Secret en el 2018, es madre de Valentina, de 12 años, y Sienna, de 9, frutos de su relación con el basquetbolista Marko Jaric.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nace el tercer hijo de Adriana Lima y tiene un nombre que te va a encantar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.