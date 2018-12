¿Adriana Lavat se lanza como Youtuber? "Tengo 44 años y me estoy reinventando”

Este 2019 se antoja como un gran año para Adriana Lavat. En entrevista con People en Español la actriz asegura tener proyectos a manos llenas. “Estoy desde hace un par de años revisando proyectos propios, escribiéndolos, y plasmando en papel ideas que tengo en mi cabeza. Ahí vamos con un proyecto que ya tengo para ofrecer para que en algún momento se pueda realizar y producir. Es un proyecto que amo”.

Si bien aún no puede revelar el título, asegura que pronto lo veremos en la pantalla chica. “Es una idea original, es una serie inspirada en hechos reales. Es como un bebé, cuando nazca y se produzca les cuento. Es algo que he realizado con mucha ilusión y por el cual me perdí un poco. Me recordó mi esencia”, reconoce Lavat, ya que su abuelo fue fundador del teatro de carpas en México, donde se presentaron comediantes de la talla de Cantinflas.

Su abuelo escribía sketches y obras para el teatro de revista rodante y de él heredó el amor por la escritura. “Empecé a fluir con el tema de escribir y plasmar ideas. Estamos a punto de estrenar en enero un programa para el canal de Youtube y Facebook”, adelanta sobre Honestamente entre mujeres. Todo comenzó con una serie de monólogos sobre temas con los que se pueden identificar otras mujeres como la fibromialgia—condición que ella padece hace años— las canas, las manchas en la piel, la celulitis, o ser madre soltera.

“Cuando lees otros testimonios de otras personas que tengan que ver con cosas que has padecido, te sientes acompañada, no te sientes tan sola. Es acogedor, inspiracional y te sientes a veces hasta protegida, puedes aprender algo”, dice.

Ser madre soltera no ha sido fácil, confiesa, pero sus hijos son su fuerza. “Estoy sola con mis hijos, hemos tenido que andar de país en país”, dice la actriz. “Yo estoy convencida que en esta vida los hijos te escogen, llegan a la vida de las madres para ayudarnos, para sacarnos adelante, para ser nuestros maestros. Santiago y Rafaela han sido mis maestros, mi soporte, mi columna vertebral”.

Lavat se llena de orgullo al hablar de sus hijos. “Son unos adolescentes fuertes. Me respetan porque lucho por mis sueños a pesar de lo que sea”, dice la actriz.

“Me siento muy afortunada”, añade la madre de Santiago, de 15 años, y Rafaela, de 13. Su hijo quiere ser futbolista como su padre Rafael Márquez. Rafaela es más artística. “Es una niña que escribe, que expresa su talento a través del lenguaje, de la escritura, de la pintura. Es una niña muy madura, muy artista, muy bohemia”, añade.

Sus hijos son su motor para llevar a cabo sus nuevos proyectos. “Tengo 44 años y me estoy reinventando”, reconoce la actriz sobre grabar podcasts motivacionales y explorar las plataformas de Youtube y Facebook como comunicadora. También está en pláticas con una editorial para publicar un libro del mismo título del programa, Honestamente entre mujeres.

“Las mujeres podemos ser duras con nosotras mismas, pero somos poderosas, mágicas, capaces de dar vidas a otras vidas. Podemos cambiar muchas cosas”, concluye. —ENTREVISTA DE CAROLINA TREJOS