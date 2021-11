Adriana Fonseca, rota de dolor al recordar a su amiga y compañera, Carmen Salinas Las actrices grababan juntas Mi fortuna es amarte y estaban felices de haberse vuelto a reencontrar: "La vida es tan sorprendente… El lunes te abracé muy fuerte y te veías radiante, energética y contenta". Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adriana Fonseca, quien participa junto a David Zepeda es la recién estrenada novela Mi fortuna es amarte junto a Carmen Salinas, se encuentra rota de dolor ante el estado de su querida amiga y compañera. Así lo reconoció hoy desde sus redes, donde hace días comenzó una cadena de oración por la salud de la querida actriz, cuyo estado es muy grave y aseguran que irreversible. "Amada Carmen Salinas", escribió la bella veracruzana el fin de semana a modo de misiva. "Regresé hace un mes para hacer una protección de esta escena que ya habíamos grabado", dijo refiriéndose a la foto que compartió junto a ella. "Qué bendición, este día pudimos convivir padrísimo". Después se entristeció de que ya no pudieron verse, como habían quedado, después que la invitara a su programa de youtube. "Te reencontré hace 3 meses, después de 20 años exactos de no vernos, e hicimos una escena tan hermosa para Mi fortuna es amarte que no parábamos de llorar y conectar de forma increíble", relató. Adriana Fonseca Carmen Salinas Credit: IG Adriana Fonseca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres una actriz maravillosa, generosa, ¡muchísimas gracias por todo lo que me y nos has dado! Eres un icono del mundo; me siento bendecida de tener la oportunidad de aprender tanto de ti en el set, en la vida, en las tablas, el ser auténtico y de enorme corazón", reflexionó desbordada de cariño. Adriana Fonseca Adriana Fonseca | Credit: TELEVISA "Este último día, en lo que grabábamos compartimos mucho: me enseñaste todos tus maquillajes, bailamos, cantamos, me invitaste a comer (que al final nos quedo pendiente)", se lamentó. Adriana Fonseca Adriana Fonseca y David Zepeda serán esposos en El amor cambia de piel | Credit: Instagram Adriana Fonseca "Llevamos con el corazón apachurrado desde el pasado miércoles, con mucha fe de que el milagro se de y mandándole mucha luz a ti y a los tuyos. La vida es tan sorprendente… El lunes te abracé muy fuerte y te veías radiante, energética y contenta con nuestro estreno. Les pido a todos los que están leyendo esto, sigan mandándole mucha luz, amor, vida y bendiciones a nuestra Carmencita. AMEN". Así será. Mucha luz para Carmen Salinas y todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles.

