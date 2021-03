“Pensé que me estaban raptando”: Adriana Fonseca revela una terrible experiencia

"Me hace una pregunta y en eso yo 'muy bilingüe' respondiéndole que todas yes, yes, yes y me dice: 'are you a whore?'", relató. "Y yo… yes, yes le decía a todo que sí y no entendí lo que me dijo. Yo entendí como que, si me estaba pasando bien en Las Vegas o que, si había yo ganado y por eso estaba yendo de compras", agregó.