Tras larga una larga ausencia de la TV, Adriana Fonseca reaparece ¡en topless! Adriana Fonseca causó polémica al mostrarse en topless públicamente. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Adriana Fonseca ha estado fuera de las pantallas de televisión y disfrutando de su matrimonio de una década con Íker Calderón. Esta actriz había mencionado en alguna ocasión lo difícil que era lidiar con el paso de la edad. Sin embargo, eso no le impide mostrar sus encantos sin pudor y no dudó en estar topless durante las vacaciones de verano que está realizando en Ibiza, España, junto a su esposo. "Disfruto mucho limpiar mi energía en el mar, ser simple y natural", escribió Fonseca en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con un serie de imágenes donde se le ve en la playa bronceándose con un bikini negro, pero sin sostén; en su lugar puso unas estrellas doradas para cubrir los pezones. Las reacciones de los usuarios ante estas instantáneas de la intérprete de Lucía Nieto Paz de Ramírez en la telenovela Mi fortuna es amarte no se hicieron esperar. "La estrellita no te cubrió bien"; "Hermosa y bellísima sirena"; "Eres arte"; "Maaaaaadres, mega diosa"; "Muñequita de mi vida", y "Cuerpo natural no tiene comparación", fueron algunos comentarios. Adriana Fonseca Credit: Paul Archuleta/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, hubo algunas críticas hacia la famosa por un supuesto interés de su parte por llamar la atención; ante ello, hubo quienes la defendieron. "Hacer topless en España, no es exhibicionismo, es algo común y normal. Aquí las mujeres de todas las edades van a la playa y se bañan con el pecho descubierto"; "Carajo, dejen vivir a la gente. Si ella es feliz, que les importa, no le está haciendo daño a nadie. Además es una mujer muy bella", y "El vato [hombre] que nunca ha ido a una playa europea y si fue no aprendió nada del respeto hacia los demás", agregaron. Adriana Fonseca también mostró imágenes con su esposo y le dedicó un lindo mensaje. Todo parece indicar que está pasando por un gran momento personal.

