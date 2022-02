Adriana Fonseca enfrenta críticas por su edad: "No estás preparado para que te digan que ya estás vieja" La actriz ha sido blanco de muchas críticas por su edad y por el hecho de aún no ser mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adriana Fonseca de 42 años aseguró que sus tutoriales de belleza vía online han tenido gran aceptación con el público; sin embargo, ha sido blanco de muchas críticas por su edad y por el hecho de aún no ser mamá. "¡Es que te agarran de sorpresa! No estás preparado para que te digan que ya estás vieja, que por qué no tienes hijos; cosas fuertes, hirientes, que no estás esperando", dijo. "Yo hago puro maquillaje y estamos maquillándonos, estamos en eso y que de repente lleguen y te digan ese tipo de cosas es como de 'sí, ya ando en mis 40, ya estoy grande, pero pues trato de entenderlos y no contestar con una agresión sino más bien entender su punto de vista y decirles que todos vamos para acá", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN adriana fonseca quejas edad vieja responde si quiere hijos Credit: Mezcalent "Hoy he aprendido que lo externo no es lo más importante, lo más importante es el interior, porque lo externo se acaba, todos vamos para allá; entonces, eso ha sido como lo más fuerte que me ha tocado, que me han dicho de la edad, porque sí, duele el ego, la vanidad y sí, la edad no perdona". Adriana sobre su matrimonio con Iker Su matrimonio con Iker Calderón la ha ayudado a madurar, pues ha sido una relación de mucho aprendizaje. Adriana Fonseca Credit: IG/Adriana Fonseca "Nos casamos por el civil en Miami, cuando estaba haciendo 'Corazón valiente' hace 9 años, un martes de 'no te cases ni te embarques'; ese día yo tenía llamado y ese día nos casamos", reveló la actriz, quien hace semanas reveló que Victoria Ruffo la salvó de una relación tóxica. "Como cualquier relación larga que tienes altos y bajos, crecimiento, vas madurando, vas aprendiendo, una relación es donde más maduras, más creces, más evolucionas". Adriana Fonseca, looks Credit: Mezcalent ¿La gustaría convertirse en madre? Adriana señaló que sí le gustaría convertirse en madre, aunque por ahora no es su prioridad. "Pues si Dios quiere se dará. No es algo que sea mi prioridad, pero si llega la bendición, por supuesto que muy feliz, vamos a ver qué pasa".

