Adriana Fonseca abre su corazón y habla de la perdida de su hijo Adriana Fonseca rompió el silencio y habló sobre su maternidad ¿cuáles son sus planes? ¿Qué pasó luego de que perdió a un bebé? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2012, Adriana Fonseca contrajo matrimonio con Iker Calderón. Un año después, estaba en espera de su primer bebé. Desafortunadamente, el embarazo fue ectópico lo cual ocasionó que perdiera a su hijo a solo mes y medio de gestación; lo cual, fue un golpe fuerte para la pareja. “Estuve embarazada hace seis años, justo antes de mudarnos acá, ese fue el motivo por el que nos mudamos acá [a Los Ángeles, California]”, reveló Fonseca al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Fue un embarazo ectópico y no se dio”. RELACIONADO: Adriana Fonseca revela que congeló sus óvulos Image zoom Mezcalent Las secuelas en el cuerpo de la actriz fueron de tal magnitud que ahora está imposibilitada de tener hijos de manera natural; sin embargo, encontró una solución que le permitirá convertirse en madre. “Después de esa pérdida que tuvimos, también me tuvieron que tratar de cierta forma, cortar un pedazo de adentro; entonces, tampoco lo puedo hacer de forma natural. Realmente, el día que lo haga tengo que estar súper cuidada y por mi edad más”, explicó. “Hace tres años decidí congelar mis óvulos; por ese lado estoy tranquila, confío en la ciencia y sé que nada es cien por ciento seguro y sé que si un día lo necesitamos y cuando estemos convencidos”. Image zoom Morgan Lieberman/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adriana Fonseca sabe que “el reloj biológico no espera”; por lo tanto, deberá tomar una decisión sobre su maternidad pronto y explica las razones. “Es un sueño que tenía yo más cuando andaba en mis 20 [años]. Moría de ganas por tener un niño pero nunca lo hice realidad”, confesó. Que yo sé que no puede ser en mucho tiempo más, porque tampoco quiero ser abuela de mis hijos. Es una situación complicada para mi pareja y yo, al pensarlo de forma personal, porque es ‘cuando Dios quiera’ pero, a la vez, el tiempo está encima y es angustiante a veces, pero también es otra forma en la que uno tiene que confiar”.

