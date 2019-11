Como madre soltera que debió criar sola a su hija Gabriella, Adriana Cataño considera que Marjorie de Sousa está cometiendo un error al evitar que su hijo Matías Gregorio no pueda ver a su padre, Julián Gil, cuando el actor está completamente interesado en poder estar con su hijo de manera habitual.

Image zoom Adriana Cataño

"Yo no entiendo nada porque tuve totalmente lo opuesto: un padre [Jorge Salinas] que no quería ni siquiera ser padre, no quería reconocer a su hija [Gabriella], no quería pasar tiempo con ella; fue como que a la fuerza", relató Cataño al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Esta muchacha [Marjorie de Sousa] tiene a Julián [Gil] que si quiere estar con su hijo y tiene todo lo contrario, entonces, no lo aprecia. Me siento muy mal por Julián".

RELACIONADO: ¿A quién se parece Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil?

Image zoom Instagram / Julián Gil

Para la actriz también considera inadecuado que obliguen a Julián Gil a encontrarse con su hijo en un centro de convivencia sin tener la libertad que corresponde en una relación tan fraternal.

"Cuando tuve el problema con el padre de mi hija, la abogada me dijo ‘como no se conocen ¿tú quieres que las visitas sean supervisadas en el centro de convivencia?'. Yo le dije ‘¿tú estás loca? En un lugar de delincuentes, llevar a mi hija a un lugar de delincuentes no. Que venga a mi casa; yo lo superviso el primer año hasta que hagan una buena relación'. Y así fue; nunca hubo ningún problema", explicó.

Image zoom Mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Para Adriana Cataño es triste la situación por la que atraviesa el histrión, pero espera se resuelva por el bien de Matías.

"No vivo con ellos, no sé lo que está pasando; pero lo que sí estoy viendo de afuera es que él quiere estar en vida de su hijo y ella no lo permite", advirtió. "Julián no es un criminal".