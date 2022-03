Adriana Cataño habla claro y las redes arden: "Todas están así de flacas porque fueron a operarse" Junto a su amiga y famosa bloguera Fabiola Angulo, habló de los prototipos físicos y abogó por la belleza real y natural, en muchas ocasiones negada por colegas del medio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en una plataforma para muchas cosas. Para mostrar cuerpos espectaculares y casi perfectos, pero también para denunciar que esa imagen no siempre es la que quieren vender. Desde la libertad de expresión, Adriana Cataño abordó un tema muy comentado últimamente en los medios a la vez que algo escurridizo: las operaciones de estómago para estar más delgada. La delgadez inesperada de algunas celebridades en los últimos tiempos y, en el caso de algunos, su negación con todo derecho a contarlo, es algo que la actriz quiso resaltar sin pelos en la lengua. Sin dar nombres concretos y junto a la famosa bloguera Fabiola Angulo abogó por la belleza natural y señaló a quienes muestran una imagen poco ajena a toda realidad. Adriana Cataño Adriana Cataño | Credit: IG/Adriana Cataño "Todo el mundo salió con el cuentecito de 'acéptate como eres', 'acepta la gordura', 'sé feliz', 'no seas acomplejada', 'ponte en bikini aunque tengas celulitis... ¡mentira! Todas se están poniendo el globo", intercambiaron Adriana y Fabiola en un video en Instagram. "Todas están así de flacas porque fueron a operarse", afirmó Adriana. Aunque fue una grabación divertida en clave de humor, el mensaje detrás de la misma es claro y contundente: nada de lo que se ve es tan cierto como parece. "Todos se operaron y se aceptaron mucho, mucho pero no lo dicen, lo tienen calladito", prosiguió Fabiola, apoyada al cien por cien por la actriz. Estas declaraciones fueron aplaudidas por muchas mujeres quienes les agradecieron esa naturalidad y verdad a la hora de hablar de un tema tan importante. Con su reflexión de alguna manera quisieron dejar sobre la mesa que nadie es perfecto y que está muy bien no serlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gran mensaje para todos nosotros", "Gran verdad", "Se tenía que decir y se dijo", escribieron tan solo algunos de los seguidores quienes no tardaron en mencionar algunos de los nombres de celebridades que hoy lucen delgadísimas y no confesaron que se lo hicieron. Olga Tañón, Daniel Sarcos y Chiky Bombom fueron algunos de los que sí aceptaron su paso por el quirófano. Pero, ¿quiénes no lo hicieron? Como bien comentó Adriana en una publicación en estos días, "este es el país de la libertad de expresión", así que allá cada cual con su vida y sus confesiones. Eso sí, sin engaños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adriana Cataño habla claro y las redes arden: "Todas están así de flacas porque fueron a operarse"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.