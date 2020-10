Adriana Cataño celebró el cumpleaños de su hija Gabriella con un invitado muy especial La joven influencer y presentadora Gabriella Cataño Salinas celebró en grande su cumpleaños número 25 con galán en brazo. ¿Boda a la vista? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y empresaria Adriana Cataño preparó tremenda sorpresa para el cumpleaños para su hija Gabriella en medio de la pandemia. Tras mucho trabajo y alguna que otra complicación, Adriana pudo celebrar los 25 años de su hija con una limitada lista de invitados y con un cómplice muy especial: el novio de la festejada, Matthew Ruiz. “Estuve con mis familiares más cercanos porque, obviamente por la Covid y todo eso, no pudimos tener una fiesta grande. Pero sí estuve superfeliz. Me sentí llena de amor, por supuesto sorprendida”, contó Gabriella a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía de Adriana Gabriela Cataño El galán que le robó el corazón hace alrededor de cinco años fue el encargado de entretenerla mientras Adriana preparaba la fiesta en tiempo récord de su hija, fruto de una relación con Jorge Salinas. “Hemos sido novios por casi cinco años, y estuve muy feliz que estuve aquí en Miami para celebrar mi cumpleaños [juntos]……Nos reímos mucho juntos, somos cómplices en todo, nos encanta cocinar juntos y salir a comer. Tenemos muy buena química pero se está demorando mucho con el anillo”, dijo la joven entre risas. ¿Qué fue lo que la conquistó? “Tiene muy buen corazón, es muy guapo, es como mi mejor amigo ahora, Me apoya en todo, es muy cariñoso, muy paciente, muy chistoso”, aseguró. Image zoom Adriana Gabriela Cataño Cortesía de Adriana Gabriela Cataño Mientras llega el anillo y suenen campanas de boda, la exitosa youtber y presentadora se enfoca en trazar su camino paso a paso y no caer en las presiones de la edad, algo que complace enormemente a su madre. “Me lleno de orgullo porque mi hija no solamente es influencer, youtuber, presentadora de televisión, pero también tiene dos títulos universitarios y siempre ha sido una chica muy buena, muy correcta, fuera de escándalos, tiene un gran corazón”, destacó Adriana. “Solamente tengo palabras hermosas para describirla. La verdad es que superó todas mis expectativas. Lo más importante es que no solo es bonita sino superinteligente y es una chica trabajadora y trabaja honradamente”.

Close Share options

Close View image Adriana Cataño celebró el cumpleaños de su hija Gabriella con un invitado muy especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.