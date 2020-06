¿Qué ha sido de la vida del hijo de la fallecida actriz Adriana Campos? La repentina muerte de la actriz colombiana en el año 2015 dejó huérfano a su hijo Gerónimo, quien ese momento tenía 1 año de edad. Hoy está a punto de cumplir 6 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La repentina muerte de la actriz colombiana Adriana Campos y su pareja en un trágico accidente automovilístico acaecido en noviembre del año 2015 dejó huérfano de padre y madre al hijo de ambos, Gerónimo, quien en ese momento apenas tenía 1 año de vida. Hoy, a casi un lustro de la tragedia que acabó con la vida de la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como El zorro, la espada y la rosa, Madre luna, Victoria y Bella Calamidades, el primogénito de Adriana está próximo a cumplir seis años de edad. Image zoom Adriana Campos Dimitrios Kambouris/WireImage for People en Espanol El menor, que reside en Colombia, quedó bajo el cuidado de la hermana de la fallecida actriz, Liliana Campos, y al parecer pregunta constantemente por sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca le hemos negado que tiene otros padres. Yo siempre le hablo de que están en el cielo, de que lo amaron muchísimo, que es un niño amado y que nosotros lo queremos muchísimo", compartió el año pasado Liliana en una entrevista para el programa de televisión colombiano Expediente final. "Cuando me ha preguntando que si yo lo tenía en mi barriguita le he dicho ‘no, mi amor’. Pero pues tampoco me extiendo en explicaciones que él no me está pidiendo". A sus casi 6 años, el niño tiene muy claro que sus papás 'están en el cielo'. "Él identifica a su mamá que es la mamá incluso le han mostrado fotos de Adri y de Carlos y dice ‘ellos son mi papito y mi mamita, los que están en el cielo, y ella es mi mamá y él mi papá’. Entonces pienso que nunca se le ha dicho algo que no sea cierto y pienso que es un niño feliz", contó en el citado programa Héctor Mendoza, médico pediatra y amigo de Adriana.

Close Share options

Close View image ¿Qué ha sido de la vida del hijo de la fallecida actriz Adriana Campos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.