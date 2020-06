Las fotos más románticas del actor Adrián Uribe con su novia Thuany Martins Por Leonela Taveras ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Victor Chavez/Getty Images El actor y comediante Adrián Uribe está reviviendo la emocionante etapa de convertirse en padre con la próxima llegada de su segundo hijo. Aquí te presentamos las imágenes más románticas con su novia yfutura madre, Thuany Martins. Empezar galería ¿Cómo se conocieron? La pareja se conoció en el programa 100 mexicanos dijeron, que se transmite por el Canal de las Estrellas, en el que ella era modelo y él el presentador, bajo la piel del simpático El Vítor. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué lo sepa todo el mundo! La pareja dio a conocer públicamente su relación el pasado septiembre cuando compartieron en sus redes sociales la misma fotografía en la que se les ve sonriendo y felices por su romance. 2 de 8 Applications Ver Todo ¡Qué romántico! “De repente me llegaste tú me has llenado el corazón de vida, no te vayas nunca de mi lado”, fue la hermosa declaración de amor que le dedicó el actor a su novia de 27 años en su primera foto como pareja oficial. Ella le respondió: "Y desde que llegaste a mi vida todo cambió". 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio ¡Ay el amor! El actor de 47 años, que interpreta a los gemelos Toño y Ricardo en la exitosa telenovela de Univision Como tú no hay 2, está feliz y enamorado. Así lo demuestra en las redes sociales donde no pierde la oportunidad de presumir la belleza de su amada. 4 de 8 Applications Ver Todo Son cómplices Durante este tiempos de aislamiento social, la pareja ha aprovechado para pasar tiempo de calidad juntos y grabar divertidos videos en los que comparten coreografías. 5 de 8 Applications Ver Todo Por el Día del Beso Ambos se unieron a la campaña del Día Internacional del Beso y compartieron una imagen de sus románticas escapadas al mar. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dulces como la miel También para el Día de San Valentín, la modelo brasileña le escribió a su persona favorita el siguiente mensaje: “!Amohaber elegido a alguien y volverlo a elegir todos los días! Y yo te elijo a ti todos los días. Nuestra foto favorita. Mi persona favorita. Te amo”. 7 de 8 Applications Ver Todo ¡El gran anuncio! A pesar de llevarse 20 años de diferencia, ambos han encajado a la perfección y hacen caso omiso a las críticas. Este fin de semana anunciaron que esperan una criatura. Adrián ya tiene un adolescente de 16 años, Gael. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Las fotos más románticas del actor Adrián Uribe con su novia Thuany Martins

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.