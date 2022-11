Un adolescente de California despierta tras nueve meses en coma, su familia pide ayuda para su recuperación En febrero, Ángel Figueroa fue empujado por un grupo de jóvenes delante de un Tesla y sufrió una lesión cerebral traumática. Hoy lucha por recobrar su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angel Figueroa Angel Figueroa | Credit: GOFUNDME Después de estar inconsciente por nueve meses, un adolescente de 16 años se despertó de un coma provocado por un grupo de jóvenes que lo empujaron delante de un auto en una carretera de California. En febrero, Ángel Figueroa sufrió una lesión cerebral traumática tras ser empujado delante de un Tesla. Según dijo su familia a KNBC, el adolescente hoy está volviendo a aprender tareas simples como levantar las piernas y abrir los ojos. "No puede responder ni comunicarse con nosotros, pero solo hacer pequeños movimientos nos da una señal de esperanza, ¿sabes?", dijo al citado medio su tía Belki Brizuela. "Hay esperanza de que va a salir de esto". La familia explicó que a Figueroa, quien se encuentra en un centro de rehabilitación en el condado de Orange, le tuvieron que extirpar una parte del cráneo. HEMET POLICE DEPARTMENT Credit: Facebook/HEMET POLICE DEPARTMENT El 28 de febrero Figueroa estaba montando su patineta en Stetson Avenue antes de que "se produjera un breve altercado" y fuera empujado, de acuerdo con el Departamento de Policía de Hemet. El informe policial recoge que el "grupo de jóvenes huyó de la escena luego de este incidente" y que la patineta de Figueroa estaba desaparecida. "No pude reconocerlo, estaba tan hinchado. Su cabeza era realmente grande. Tenía tantas cicatrices", dijo Brizuela. "Y moretones por todas partes, y cortes… No puedo entenderlo. ¿Por qué? Ya sabes, ¿cuál fue la razón para hacer eso, sabes?" También explicó que la adolescente que empujó a su sobrino fue sentenciada a seis meses en un centro de detención juvenil, y los otros tres involucrados en el accidente fueron sentenciados a arresto domiciliario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la tía de Figueroa estas sentencias les han parecido "un tirón de orejas" y una "broma". Su familia creó una campaña en GoFundMe para ayudar con sus gastos médicos. "Desde que sucedió el incidente, toda la vida de mi familia ha cambiado, incluso financieramente", escribió la tía en la petición. "Cualquier cosa puede ayudar. Lo aprecio mucho. Nos ayudará mucho".

