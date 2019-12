Hermana de Julián Gil asegura que la prueba de ADN la pidió Marjorie de Sousa para limpiar su nombre ¿Marjorie de Sousa pidió una prueba de ADN para limpiar su imagen pública? Sobre ese tema habló la hermana de Julián Gil; quien, además, reveló algunos otros datos sobre el proceso legal entre los actores. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde su separación, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en el ojo del huracán debido a las constantes polémicas en las que se han visto envueltos; particularmente, tras el juicio por la convivencia y manutención del hijo de ambos, Matías Gregorio. En un inicio, la actriz solicitó una prueba de ADN para comprobar que el protagonista de la película Jesús de Nazareth era el padre. Ahora, la hermana del también actor, Patricia Ramosco, asegura que dicho estudio fue para que la artista limpiara su nombre. RELACIONADO: ¿La madre de Marjorie de Sousa es culpable de la ruptura con Julián Gil? Image zoom “Pero ella [Marjorie de Sousa] no tiene ni vergüenza, porque tiene que ser bien descarada para pedir un [prueba de] ADN”, advirtió Ramosco al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Había millones de evidencias, de Gabriel Soto y de otros. Había más de una evidencia de posibilidades corriendo en el medio. Entonces ella quería limpiar su imagen y Julián [Gil] le hizo el favor”. De acuerdo con la familiar, su hermano nunca dudó de que el pequeño fuera su hijo; por ello, el actor ha buscado que tengan una convivencia normal y no tuvo el menor inconveniente en practicarse el mencionado examen. “¿Cuándo negó Julián a ese niño? Nunca negó a ese niño, jamás”, agregó. “Si alguien tuvo dudas fue Marjorie de Sousa”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Ramosco reveló que al inicio del proceso jurídico el sicólogo de la corte le recomendó a Marjorie de Sousa “36 sesiones” sicológicas “iniciales”. También confesó que está guardando muchas evidencias para poder mostrárselas a Matías cuando crezca y, algún día, quiere decirle que “intentamos amarlo, que intentamos estar en su vida”. “Es muy triste que haya un niño envuelto es este pleito que nunca debió empezar”, comentó. “Julián nunca va a tener a ese niño. Por alguna razón, ella no quiere que ese niño esté un segundo solo con Julián; algún miedo debe de tener”. Advertisement

Close Share options

Close View image Hermana de Julián Gil asegura que la prueba de ADN la pidió Marjorie de Sousa para limpiar su nombre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.