Close

¡Adiós tristeza! Lorenzo Méndez muestra su versión más alegre en Tiktok Después de una etapa llena de dolor y lágrimas, el exmarido de Chiquis Rivera vuelve a sonreír y bailarle a la vida en este sexy video de la famosa aplicación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido dos meses de muchas lágrimas, dolor y mensajes llenos de tristeza en las redes. Pero parece que Lorenzo Méndez empieza a ponerle remedio a esa difícil etapa. No hay mal que cien años dure, dice la canción, así que va siendo hora de que el cantante recupere la alegría que perdió tras su separación de Chiquis Rivera. Su más reciente publicación en Instagram bailando a ritmo de reguetón y moviendo la cadera con bastante gracia muestra la versión más feliz y divertida de Lorenzo. Una que sus seguidores ya casi tenían olvidada y que han vuelto a apreciar en este video de tiktok. "¿Ven? El papá de Vicky todavía tiene lo suyo", escribió con sentido del humor junto a esta grabación y refiriéndose al otro gran amor de su vida, su hija Victoria. La alegría de sus fans por tan cómica publicación no se hizo esperar y así se lo expresaron en sus comentarios. "Sigue brillando, nada es para siempre, lo mejor está por llegar", "Esa es la actitud", "¡Hermoso! Te ves tan vivo", "Muy bien Lorenzo, Dios tiene grandes planes para ti", le expresaron. Esta imagen feliz y esperanzadora nada tiene que ver con los tristes mensajes compartidos en el pasado y sus apariciones televisivas entre lágrimas. Poco a poco ha asimilado que la relación con Chiquis acabó y ha de emprender un nuevo camino personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su hija y, por supuesto, sus fans, su trabajo está siendo la otra gran medicina a tanta tristeza. Recientemente fue aplaudido sin descanso durante su intervención en el homenaje al inolvidable José Alfredo Jiménez, donde lo dio todo en el escenario cantando el mítico tema "Que te vaya bonito". Así es como espera que le vaya y para eso ya está metido en el estudio y haciendo música, que es lo que más ama y mejor sabe hacer. "Música nueva... muy pronto", escribía en otra de sus publicaciones. ¡Qué así sea, querido Lorenzo!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Adiós tristeza! Lorenzo Méndez muestra su versión más alegre en Tiktok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.