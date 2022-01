¡Adiós 'Kimye' bienvenidos 'Juliye'! La actriz y modelo Julia Fox le pone nombre a su simbiosis con Kanye West durante su viaje a París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que confirmaron su romance, el rapero Kanye West y Julia Fox, no tienen reparo en posar para las cámaras y compartir con el mundo su amor. Pero la modelo ha llevado un poco más allá su romance dejando claro que, al referirse a la pareja del momento, no se debe hacer de manera individual sino por su nuevo sobrenombre: 'Juliye'. La actriz propuso este apodo para ella y su galán en sus historias de Instagram, junto a una fotografía de paparazzi, en el show de la colección primavera-verano de Schiaparelli Haute Couture en la Semana de la Moda de París, que ha dado la vuelta al mundo. La imagen muestra a los novios vestidos con atuendos de piel, mientras Kanye cubre su rostro con una máscara y Julia presume un dramático maquillaje concentrado en sus ojos. Como era de esperarse, el nuevo apodo se ganó las críticas de los fanáticos de la exesposa del rapero, Kim Kardashian, quienes, en su momento, denominaron a la expareja como 'Kimye'. Pero la actriz hace caso omiso a los señalamientos y cuestionamientos sobre su relación con el controversial rapero, y se enfoca en disfrutar su nuevo romance, que aparentemente no fue sorpresa para sus amistades. "Siento que la gente que nos conoce a ambos personalmente, la gente que tenemos en común, como amigos, me han mensajeado [y dicho] 'Dios, esto tiene tanto sentido'", expresó Fox a principios del mes en su podcast Forbidden Fruits. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kanye West Julia Fox Kenzo : Photocall - Paris Fashion Week - Menswear F/W 2022-2023 Julia Fox y Kanye West | Credit: Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Durante la transmisión, habló también sobre la atención que ha llamado su nueva relación y lo que realmente desea para su vida y carrera. "Es chistoso porque estoy recibiendo toda esta atención, pero realmente no me importa. La gente [dice] 'oh, estás [con él] por la fama, por la influencia, por el dinero'. Lindo, toda mi vida adulta he salido con multimillonarios, digamos la verdad. [Lo que me importa es] crear arte y darle cosas al mundo", dijo, según People. "Vean mi película, lean mi libro. Eso es más emocionante para mí que estén todos los ojos puestos en mí. No me importa". La pareja actualmente se encuentra en París para la semana de la moda masculina.

